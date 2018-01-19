Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:39376

#ШОУЮРИ на чолі з Юрієм Горбуновим їдуть до Сум

Кращі українські сценаристи-гумористи та популярний комедійний актор, Заслужений артист України, Юрій Горбунов зібрались разом щоб створити нове гумористичне шоу, яке розвеселить всю Україну.

Всі найвеселіші моменти кіно і телебачення завжди залишаються за кадром! Завжди, але не цього разу! Потрапити на концерт “Пустощі та Пестощі” – це наче потрапити на знімальну кіно-площадку. Побачити на власні очі як твориться весела історія.

І навіть стати учасником деяких веселих сцен – в концерті присутні номери з інтерактивною участю глядачів. Кожний номер, кожен скетч – це окремий комедійний серіал. Якісний український гумор, адже творці серіалу – автори практично всіх основних гумористичних проектів України «Останній Москаль». «Студія Магарич» – гумористичне об’єднання, що виникло у Львові та Івано-Франківську в 2006 році.

Шоу відбудеться в Сумах 24 червня в Театрі для дітей та юнацтва. Початок о 19.00.

Продаж квитків:

- https://sumy.internet-bilet.ua

- в усіх касах квиткових операторів.®

Досуг Анонс
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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