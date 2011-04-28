Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:53462

В Сумах состоялся праздник детской моды

Во вторник, 12 июня, в Конгресс-Центре СумГУ прошёл конкурс лучших моделей и юных дизайнеров одежды «SUMY MODEL STAR 2018».

Организатор конкурса — Народный коллектив Украины дизайн-студия «ART’elь moda» под руководством Ларисы Ванеевой, которая, по сути, является модельной школой, где на высоком уровне преподаётся искусство подиумного дефиле, а также хореография, актёрское мастерство, дизайн и т.д.

Шоу состоялось в рамках традиционного fasion-проекта студии«Нострамодус». В событии приняли участие юные воспитанники школы в нескольких категориях: «Mini» — 8-9 лет. «Teenager» — 10-13 лет и «Young» — до 15 лет.

«SUMY MODEL STAR -2018»

Достижения участников оценивало компетентное жюри в таких номинациях:

Фотовизитка (лучшая фотомодель), дефиле, презентация модного образа и внешность (осанка, ухоженность, макияж, причёска, маникюр).

По результатам конкурса все юные участники события получили дипломы, цветы и вкусные подарки от спонсоров. И это было справедливо, потому что все они были очаровательны и очень старались.

Однако конкурс предусматривает и определение победителей. Ими стали:

В номинации «Лучшая фотомодель» категория «mini» — Злата Терещенко (9 лет)

В номинации «Лучшая фотомодель» категория «teenager» — Кристина Кудрявская (11 лет) и Вероника Кудрявская (11 лет)

В номинации «Лучшая фотомодель» категория «young» — Татьяна Николаенко (15 лет)

В номинации «Золотые ручки» — лучшая работа в сфере декоративно-прикладного искусства в категории «mini» — Анастасия Валькова (9 лет)

Номинация «Лучший дизайнер» — лучшая работа по моделированию одежды в категории «teenager» —  Вероника Кудрявская (11 лет)

Номинация «Лучший дизайнер» — лучшая работа по моделированию одежды в категории «young» – Стефания Кухарук (12 лет)

В номинации «Лучшая модель» категорія «mini» — Назар Козел (8 лет)

В номинации «Лучшая модель» категорія «teenager» — Вероника Кудрявская (11 лет)

В номинации «Лучшая модель» категорія «young» -Таисия Обод (13 лет)

Кроме того, был вручен Гран При конкурса. Его завоевал Назар Козел, получивший, таким образом, право представить город Сумы на Всеукраинской неделе детской моды в Киеве.

Шоу Артель-мода С умы

И всё же главным было шоу. Оно получилось по-столичному ярким, красивым и созидательным. Впрочем, как всегда у Ларисы Ванеевой. Не случайно же многие её выпускники стали профессиональными моделями и модельерами, а «ART’elь moda» с успехом выступает на самых престижных показах детской моды по всему миру от Киева до Барселоны.

Особо отметим, что это был именно детский праздник, со всей всей искренней чистотой детства. Юные модели выглядели естественными и органичными для своего возраста. Так и должно быть, ведь студия Ларисы Ванеевой начиналась именно как театр моды. Каждый выход создавал целостный образ, похожий на букет, где каждый цветок прекрасен и сам по себе, и как часть букета, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.

Досуг Мода
view counter

По тематике

Модное шоу вынесло «Мозг Гоголя»
15.06.2016 16:33

Модное шоу вынесло «Мозг Гоголя»

В выставочном центре «Ильинский» 12 июня состоялось гранд-подиум-шоу «Мозг Гоголя»....

Нострадамус сумской моды
05.06.2015 13:57

Нострадамус сумской моды

Дизайн-студия «ART’elь moda» 2 июня представила fashion-show «НостраМодус – 2015» на сцене ТЮЗа....

Тореадоры, индейцы и старая добрая Англия
14.03.2012 17:14

Тореадоры, индейцы и старая добрая Англия

В сумских магазинах уже появились вещи из коллекций весна-лето-2012, а это значит — самое время узнать о главных трендах текущего...

Зима о зиме
05.10.2011 19:06

Зима о зиме

Сумской стилист Сергей Зима побывал на Hair Fashion Week в Турине, где мировые мастера представили тренды индустрии красоты зимы 2011-2012...

Очковыбирательство
28.04.2011 11:06

Очковыбирательство

Превратившись в модный аксессуар, солнцезащитные очки не должны утратить главную свою функцию — оберегать орган зрения от повреждающего действия солнечных...

view counter
view counter

Новости

Сумчанам не начислили субсидии за май
13.06.2018 16:53
На Донбассе погиб житель Сумщины
12.06.2018 20:50
Взрыв в ночном в клубе в Сумах: есть пострадавшие (обновляется) 7
10.06.2018 07:07
В Сумах пройдет фестиваль «Друг из приюта»
Сегодня 08:05
В Киеве поймали двух взяточников, требовавших 100 тысяч с сумского предприятия
Вчера 21:19
На Конотопщине медучреждения получили необходимое компьютерное оборудование
Вчера 17:45
Вышло второе издание книги о сумском олимпийском чемпионе
Вчера 17:09
Аферисты обманули жителей Кролевца и Глуховщины
Вчера 16:55
«Пьяная» игра в карты закончилась поножовщиной
Вчера 16:51
Сумская налоговая информирует об изменении реквизитов бюджетных счетов для уплаты налогов и сборов
Вчера 16:05
Сумчанин, которому «Сумыгаз» отключил газ, дошел до губернатора
Вчера 15:40
Другой Константин: в Сумском аэропорту новый руководитель
Вчера 15:20
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.