В Сумах состоялся праздник детской моды Во вторник, 12 июня, в Конгресс-Центре СумГУ прошёл конкурс лучших моделей и юных дизайнеров одежды «SUMY MODEL STAR 2018».

Организатор конкурса — Народный коллектив Украины дизайн-студия «ART’elь moda» под руководством Ларисы Ванеевой, которая, по сути, является модельной школой, где на высоком уровне преподаётся искусство подиумного дефиле, а также хореография, актёрское мастерство, дизайн и т.д.

Шоу состоялось в рамках традиционного fasion-проекта студии«Нострамодус». В событии приняли участие юные воспитанники школы в нескольких категориях: «Mini» — 8-9 лет. «Teenager» — 10-13 лет и «Young» — до 15 лет.

Достижения участников оценивало компетентное жюри в таких номинациях:

Фотовизитка (лучшая фотомодель), дефиле, презентация модного образа и внешность (осанка, ухоженность, макияж, причёска, маникюр).

По результатам конкурса все юные участники события получили дипломы, цветы и вкусные подарки от спонсоров. И это было справедливо, потому что все они были очаровательны и очень старались.

Однако конкурс предусматривает и определение победителей. Ими стали:

В номинации «Лучшая фотомодель» категория «mini» — Злата Терещенко (9 лет)

В номинации «Лучшая фотомодель» категория «teenager» — Кристина Кудрявская (11 лет) и Вероника Кудрявская (11 лет)

В номинации «Лучшая фотомодель» категория «young» — Татьяна Николаенко (15 лет)

В номинации «Золотые ручки» — лучшая работа в сфере декоративно-прикладного искусства в категории «mini» — Анастасия Валькова (9 лет)

Номинация «Лучший дизайнер» — лучшая работа по моделированию одежды в категории «teenager» — Вероника Кудрявская (11 лет)

Номинация «Лучший дизайнер» — лучшая работа по моделированию одежды в категории «young» – Стефания Кухарук (12 лет)

В номинации «Лучшая модель» категорія «mini» — Назар Козел (8 лет)

В номинации «Лучшая модель» категорія «teenager» — Вероника Кудрявская (11 лет)

В номинации «Лучшая модель» категорія «young» -Таисия Обод (13 лет)

Кроме того, был вручен Гран При конкурса. Его завоевал Назар Козел, получивший, таким образом, право представить город Сумы на Всеукраинской неделе детской моды в Киеве.

И всё же главным было шоу. Оно получилось по-столичному ярким, красивым и созидательным. Впрочем, как всегда у Ларисы Ванеевой. Не случайно же многие её выпускники стали профессиональными моделями и модельерами, а «ART’elь moda» с успехом выступает на самых престижных показах детской моды по всему миру от Киева до Барселоны.

Особо отметим, что это был именно детский праздник, со всей всей искренней чистотой детства. Юные модели выглядели естественными и органичными для своего возраста. Так и должно быть, ведь студия Ларисы Ванеевой начиналась именно как театр моды. Каждый выход создавал целостный образ, похожий на букет, где каждый цветок прекрасен и сам по себе, и как часть букета, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.