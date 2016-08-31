Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
19.06.2018 12:37548

Тростянець знову запрошує гостей у «Стару фортецю»

28-30 червня у Тростянці відбудеться традиційний вже фестиваль «Стара фортеця. Подорож крізь століття».

Поринь в епоху середньовіччя! Найкращі бійці з історичного фехтування, запеклі лицарські бої, лучники, гармати, ковалі, костюмовані вистави, середньовічна кухня та музика, ярмарок народних промислів.

28-30 червня 2018 року місто Тростянець (Сумська обл) - фестиваль "Стара Фортеця. Подорож крізь століття". Відчуй адреналін справжніх середньовічних баталій на Наймасштабнішому історичному фестивалі України.

 

Програма Фестиваль "Стара Фортеця" 2018

28 червня 

11 00 - 11 30 - Урочисте відкриття фестивалю. Парад команд.
11 30 - 12 30 - Номінація “Штурм Фортеці” (командні бої)
12 30 - 13 00 - Виступ колективу “Дім Історичного Танцю “Тартан”. Майстер-клас з середньовічних танців.
13 00 - 16 00 - Номінація “Щит-Меч”
13 00 - 16 00 - Номінація “Сучасний Мечовий Бій” (діти до 18 років) - парк біля “Альтанки”
13 00 - 16 00 - Турнір лучників - парк біля церкви
16 00 - 17 00 - Виступ музичного гурту “Street Ring Sumy” (м. Суми)
16 00 - 20 00 - Номінація “Рапіра Ренесансу” - парк біля “Альтанки”
17 00 - 18 30 - Номінація “12 на 12” 
18 30 - 19 00 - Показовий виступ арт-театру “Козацький гарт” (м. Дніпро)
19 00 - 21 00 - Номінація “Щит-Меч”. Фінал
21 00 - 22 00 - Виступ музичного гурту “Vandraren” (м. Одеса)
22 00 - Фаєр-шоу “Інфініті” (м. Кіїв)

29 червня
10 00 - Урочисте відкриття другого дня фестивалю.
10 00 - 11 00 - Номінація “Сучасний Мечовий Бій” (діти до 18 років)
11 00 - 12 30 - Номінація “5 на 5”
12 00 - 16 00 - Турнір лучників - парк біля церкви
11 00 - 14 00 - Номінація “Рапіра Ренесансу” - парк біля “Альтанки”
12 30 - 13 00 - Театральна постанова та майстер-клас. Театр історичного танцю “Алентрада”
13 00 - 16 00 - Номінація “5 на 5”. Фінал
16 00 - 17 00 - Виступ музичного гурту “ЯРРА” (м. Бориспіль)
16 00 - 19 00 - Номінація “Рапіра Ренесансу” - парк біля “Альтанки”
17 00 - 18 30 - Професійні поєдинки
18 30 - 19 00 - Показовий виступ арт-театру “Козацький гарт” (м. Дніпро)
19 00 - 21 00 - Професійні поєдінки
21 00 - 22 00 - Виступ музичного гурту “Fram” (м. Кіїв)
22 00 - Фаєр-шоу “Огневіца” (м. Київ)

30 червня
10 00 - Урочисте відкриття третього дня фестивалю.
10 00 - 11 30 - Номінація “Рапіра Ренесансу”
11 30 - 12 30 - Номінація “3 на 3. Жінки”
12 00 - 16 00 - Турнір лучників - парк біля церкви
12 30 - 13 30 - Презентація Збірної України з Історичного Середньовічного Бою. Показовий бій Збирної
13 30 - 14 00 - Театральна постанова та майстер-клас. Театр історичного танцю “Алентрада”
13 30 - 15 30 - Номінація “Рапіра Ренесансу” - парк біля “Альтанки”
14 00 - 15 30 - Професійні поєдинки
15 30 - 16 30 - Виступ музичного гурту “Tricky Tales” (м. Київ)
16 30 - 17 30 - Номінація “12 на 12”. Фінал 
17 30 - 18 30 - Нагородження учасників змагань
18 30 - 19 00 - Показовий виступ арт-театру “Козацький гарт” (м. Дніпро)
19 00 - 20 00 - Бої з глядачами на спорт-снарядженні. 
20 00 - 21 30 - Виступ музичного гурту “Fram” (м. Кіїв)
21 30 - Фаєр-шоу “Аделаїда” (м. Дніпро)

*В програмі можливі невеличкі зміни.

Квитки на фестиваль: http://starafortecya.com/tickets/

До речі

На Фестиваль "Стара Фортеця" можна не тільки закохатись у лицаря, а одразу з ним одружитись.

Світлина від Фестиваль "Стара Фортеця".

Досуг Стара фортеця Тростянец
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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