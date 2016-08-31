Тростянець знову запрошує гостей у «Стару фортецю»

28-30 червня 2018 року місто Тростянець (Сумська обл) - фестиваль "Стара Фортеця. Подорож крізь століття". Відчуй адреналін справжніх середньовічних баталій на Наймасштабнішому історичному фестивалі України.

28 червня

11 00 - 11 30 - Урочисте відкриття фестивалю. Парад команд.

11 30 - 12 30 - Номінація “Штурм Фортеці” (командні бої)

12 30 - 13 00 - Виступ колективу “Дім Історичного Танцю “Тартан”. Майстер-клас з середньовічних танців.

13 00 - 16 00 - Номінація “Щит-Меч”

13 00 - 16 00 - Номінація “Сучасний Мечовий Бій” (діти до 18 років) - парк біля “Альтанки”

13 00 - 16 00 - Турнір лучників - парк біля церкви

16 00 - 17 00 - Виступ музичного гурту “Street Ring Sumy” (м. Суми)

16 00 - 20 00 - Номінація “Рапіра Ренесансу” - парк біля “Альтанки”

17 00 - 18 30 - Номінація “12 на 12”

18 30 - 19 00 - Показовий виступ арт-театру “Козацький гарт” (м. Дніпро)

19 00 - 21 00 - Номінація “Щит-Меч”. Фінал

21 00 - 22 00 - Виступ музичного гурту “Vandraren” (м. Одеса)

22 00 - Фаєр-шоу “Інфініті” (м. Кіїв)

29 червня

10 00 - Урочисте відкриття другого дня фестивалю.

10 00 - 11 00 - Номінація “Сучасний Мечовий Бій” (діти до 18 років)

11 00 - 12 30 - Номінація “5 на 5”

12 00 - 16 00 - Турнір лучників - парк біля церкви

11 00 - 14 00 - Номінація “Рапіра Ренесансу” - парк біля “Альтанки”

12 30 - 13 00 - Театральна постанова та майстер-клас. Театр історичного танцю “Алентрада”

13 00 - 16 00 - Номінація “5 на 5”. Фінал

16 00 - 17 00 - Виступ музичного гурту “ЯРРА” (м. Бориспіль)

16 00 - 19 00 - Номінація “Рапіра Ренесансу” - парк біля “Альтанки”

17 00 - 18 30 - Професійні поєдинки

18 30 - 19 00 - Показовий виступ арт-театру “Козацький гарт” (м. Дніпро)

19 00 - 21 00 - Професійні поєдінки

21 00 - 22 00 - Виступ музичного гурту “Fram” (м. Кіїв)

22 00 - Фаєр-шоу “Огневіца” (м. Київ)

30 червня

10 00 - Урочисте відкриття третього дня фестивалю.

10 00 - 11 30 - Номінація “Рапіра Ренесансу”

11 30 - 12 30 - Номінація “3 на 3. Жінки”

12 00 - 16 00 - Турнір лучників - парк біля церкви

12 30 - 13 30 - Презентація Збірної України з Історичного Середньовічного Бою. Показовий бій Збирної

13 30 - 14 00 - Театральна постанова та майстер-клас. Театр історичного танцю “Алентрада”

13 30 - 15 30 - Номінація “Рапіра Ренесансу” - парк біля “Альтанки”

14 00 - 15 30 - Професійні поєдинки

15 30 - 16 30 - Виступ музичного гурту “Tricky Tales” (м. Київ)

16 30 - 17 30 - Номінація “12 на 12”. Фінал

17 30 - 18 30 - Нагородження учасників змагань

18 30 - 19 00 - Показовий виступ арт-театру “Козацький гарт” (м. Дніпро)

19 00 - 20 00 - Бої з глядачами на спорт-снарядженні.

20 00 - 21 30 - Виступ музичного гурту “Fram” (м. Кіїв)

21 30 - Фаєр-шоу “Аделаїда” (м. Дніпро)

*В програмі можливі невеличкі зміни.

Квитки на фестиваль: http://starafortecya.com/tickets/