Бриар ® История создания трубок интересна своим разнообразием используемых материалов, среди которых наиболее подходящим считается бриар.

Консультанты интернет-магазина Калабаш рассказали нам чем же отличаются курительные трубки из бриара. Уникальные свойства этого материала и невероятные эксплуатационные характеристики позволяют полноценно раскрыть вкус курительного табака, доставив массу удовольствий. К основным характеристикам бриара следует отнести:

• абсорбирующие свойства – прекрасно всасывает влагу из табачных листьев, сохраняя их вкус;

• низкий показатель теплопроводности - трубка из бриара не нагревается во время курения;

• оптимальная легкость;

• высокая прочность;

• неповторимость рисунка природного материала обеспечивает возможность создания уникальных трубок.

Бриар также отлично противостоит высоким температурам, благодаря чему служит намного дольше, нежели трубка из обычного дерева.

Что такое бриар?

Секрет уникальности материала бриара кроется в его природе создании. Он представляет собой специфический нарост на корнях вереска. Этот древовидный кустарник произрастает в местах, где очень каменистая почва. Именно такая особенность места способствует приобретению корнеплодом особой прочности, жаростойких свойств и долговечности в сохранении придаваемых форм. Этот нарост впитывает себя не только полезные вещества, но и ряд минералов, тем самым по своим свойствам трансформируясь в уникальный природный материал с прочностью камня . Корнекап встречается лишь на древовидном вереске, произрастающего на юге Европы в бассейне Средиземноморья.

Как обрабатывают бриар?

Благодаря своей высокой прочности, бриар достаточно сложно поддается обработке подручными средствами. Основная работа по приданию материалу необходимой формы выполняется на токарном станке. Шлифовка осуществляется наждачной бумагой или с использованием шлифовального оборудования. В ходе обработки бриар раскрывает свой уникальный рисунок, который и придает каждой трубке индивидуальное оформление.

Особенность рисунка бриара

Наибольшая ценность бриара – его рисунок. Он, словно природный мрамор, не имеющий повторений, помогает в создании эксклюзивных трубок. Опытные мастера знают, что от распила корнеплода зависит будущий узор готового изделия. Линии рисунка могут размещаться вдоль или поперек трубки. Чаще всего используется перпендикулярный срез линиям бриара, который образует рисунок «птичьи глазки».