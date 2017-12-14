Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
10.07.2018 16:28370

«Лебединое озеро» на большом экране

«Лебединое озеро» Лондонского королевского балета покажут 18 июля в кинотеатре «Планета кино» в Сумах.

«Лебединое озеро» — это первый балет Чайковского. Учитывая его нынешний статус, наверное, самого любимого классического балета, сложно представить, что его премьера в 1877 году была крайне неудочной. Благодаря произведениям Мариуса Петипа и Льва Иванова, написанным в 1895 году, «Лебединое озеро» стало классикой. Своим успехом балет не обязан только шедевральной музыке Чайковского, но и уникальными балетными сценами.

Фильм-балет демонстрируется на английском языке с украинскими субтитрами.

Начало в 19.00.

Билеты: http://kisff.org/swan-lake/ ®

Досуг Балет Кино
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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