«Лебединое озеро» на большом экране «Лебединое озеро» Лондонского королевского балета покажут 18 июля в кинотеатре «Планета кино» в Сумах.

«Лебединое озеро» — это первый балет Чайковского. Учитывая его нынешний статус, наверное, самого любимого классического балета, сложно представить, что его премьера в 1877 году была крайне неудочной. Благодаря произведениям Мариуса Петипа и Льва Иванова, написанным в 1895 году, «Лебединое озеро» стало классикой. Своим успехом балет не обязан только шедевральной музыке Чайковского, но и уникальными балетными сценами.

Фильм-балет демонстрируется на английском языке с украинскими субтитрами.

Начало в 19.00.

Билеты: http://kisff.org/swan-lake/ ®