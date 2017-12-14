«Лебединое озеро» на большом экране

«Лебединое озеро» — это первый балет Чайковского. Учитывая его нынешний статус, наверное, самого любимого классического балета, сложно представить, что его премьера в 1877 году была крайне неудочной. Благодаря произведениям Мариуса Петипа и Льва Иванова, написанным в 1895 году, «Лебединое озеро» стало классикой. Своим успехом балет не обязан только шедевральной музыке Чайковского, но и уникальными балетными сценами.
Фильм-балет демонстрируется на английском языке с украинскими субтитрами.
Начало в 19.00.
Билеты: http://kisff.org/swan-lake/ ®
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