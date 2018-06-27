Досуг

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admin
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Будет ли жизнь в Украине без аналогового телевидения?

Мария Петровна с мужем выглядывали дочь еще с утра, волновались, ведь после переезда Галины в Европу, к родителям она наведывается раз в год, да и то не каждый.

В родительский дом добралась девушка только под вечер. И сразу к столу, на котором свободного места не найдешь - все заставлено лакомствами. 

- Мама, я больше не могу, спасибо, - отстранилась от угощений Галина. - А я вам подарки привезла - хорошие мобильные телефоны, а то ваши уже слишком устарели. Ими можно и фотографировать, и в Интернет заходить, и даже кино смотреть.

- Как так? - удивилась Мария Петровна. - Даже кино? А у нас такая катавасия надвигается - говорят, что телевидение вообще отключат. Как оно будет тогда - даже не знаю, мы с отцом по вечерам только телевизором развлекаемся. И соседи напуганы - что же будет?

- А вы случайно ничего не путаете? Я, когда в аэропорту ждала, новости смотрела, действительно, вскоре планируют отключить аналоговое эфирное телевидение, - с сомнением ответила дочь. - Но будет цифровое ТВ, такое же и в Европе.

- Да зачем оно нам нужно на старости лет то цифровое, мы с отцом привыкли к обычному, и телевизор у нас старенький, простой и удобный для нас.

- Как для чего? Чтобы больше удовольствия получать от просмотра телепрограмм. Ведь цифра - это совсем другое качество изображения, звука, возможность управлять эфиром. Европа недаром уже давно отказалась от устаревшего аналога. Меня удивляет, что в Украине с этим затянули. У нас, в Испании, люди уже и забыли об аналоге, страна начала переход на цифру третьей в Европе, после Великобритании и Швеции, а в 2010 году полностью завершила.

- А разницу между устаревшими технологиями и современными цифровыми могу показать вам на примере фото, - продолжила девушка. - Эти телефоны, что я вам подарила, действуют и как фотоаппараты.

- Просто замечательно, - только и сказал отец, - такие четкие картинки, цвета насыщенные.

- Все потому, что качество цифровое, - подытожила девушка, - поэтому завтра будем подключать ваш телевизор к цифровому телевидению. И Интернет сразу подключим – ведь ваши новые телефоны настроены для выхода в Интернет. Там столько интересной информации, можно смотреть видео и с друзьями общаться на специальных сайтах.

На следующий день гостья разбиралась, кто в Сумах предоставляет услуги цифрового телевидения и Интернет. У Галины, которая живя в Европе, уже привыкла к качественному сервису и полноценному набору услуг, свои ориентиры в выборе. Предпочитает известные бренды, желательно национального уровня, с современным уровнем технологий и сервиса. Ценит дополнительные возможности. Остановилась на компании «ВОЛЯ» - общенациональном телекоммуникационном провайдере, который предоставляет современные телеком услуги: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет. В конце прошлого года компания была признана победителем международного фестиваля-конкурса «Выбор года - 2017» в номинации «Лучший провайдер цифровых развлечений: ТВ и высокоскоростной Интернет». Кстати, это уже третья победа компании в этом конкурсе.

Вот так девушка поставила родителей перед фактом: все решено, вызываю мастера для подключения.

Заказать подключение можно на сайте: volia.com, в ЦСТ по адресам: ул. Ивана Сирко, 19/2 и ул. Леси Украинки, 14 или позвонить в контакт-центр компании: (050) 502-22-50, (093) 502-22-50, (068) 502-22-50. 

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