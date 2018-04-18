Комедійна вистава «Женихи» у Сумах Показ вистави "Женихи" пройде 27 серпня у театрі юного глядача. Початок - о 19.00.

Постановка базується на п'єсі Миколи Васильовича Гоголя і являє собою (за словами великого автора) «абсолютно неймовірну подію». І ви маєте бути її безпосередніми свідками. А це обіцяє море посмішок, феєрверк яскравих емоцій і незабутні враження.

Усі події вистави розгортаються на тлі сватання п'ятьох вельми колоритних женихів до Агафії Петрівни, яка є ні багато ні мало, - купецької дочкою. Але знатна наречена аж ніяк не виявляє прихильності до женихам: її хвилює один-єдиний, якому Агафія віддасть не тільки серце. На сцені засяє ціле сузір'я приголомшливих українських акторів.

Продаж квитків:

- https://sumy.karabas.com

- https://sumy.internet-bilet.ua

- у всіх касах квиткового оператора ®