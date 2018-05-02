«Стендап вечер» под открытым небом в Сумах (18+)

31 августа ценители качественного юмора смогут попробовать на вкус "Стендап вечер".
«Будет много хороших шуток. Юмор будет разный, в том числе без цензуры и ограничений. Стендап это свежий жанр, для тех, кто готов воспринимать смелую комедию на любые темы. Это будет смешно? Да! Это будет душевно? Да! Такого еще никогда не было в Сумах? Да!», — приглашает на концерт, участник «Рассмеши комика» и «Лига Смеха» Феликс Редька.
Выходной, свежий воздух и гарантированный смех. Сумчане, приходите провожать лето на «Стендап вечер».
Начало в 21.00.
Адрес: Кузнечная, 2.
Билеты по 99 гривен: goo.gl/56MxSk ®
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