Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17142

«Стендап вечер» под открытым небом в Сумах (18+)

Атмосферный «Дворик на Кузнечной» в самом центре города, прохладительные напитки на баре, ламповый свет гирлянд развешанные на яблонях и 60 минут качественной комедии без цензуры и ограничений.

31 августа ценители качественного юмора смогут попробовать на вкус "Стендап вечер".

«Будет много хороших шуток. Юмор будет разный, в том числе без цензуры и ограничений. Стендап это свежий жанр, для тех, кто готов воспринимать смелую комедию на любые темы. Это будет смешно? Да! Это будет душевно? Да! Такого еще никогда не было в Сумах? Да!», — приглашает на концерт, участник «Рассмеши комика» и «Лига Смеха» Феликс Редька.
Выходной, свежий воздух и гарантированный смех. Сумчане, приходите провожать лето на «Стендап вечер».

Начало в 21.00.

Адрес: Кузнечная, 2.

Билеты по 99 гривен: goo.gl/56MxSk ®

Досуг Анонс Стендап Юмор
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