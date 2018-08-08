Выбирай правильное телевидение, чтобы не ходить смотреть кино к соседям ® Трем подружкам – не разлей вода, которые пронесли свою дружбу сквозь десятки лет, всегда есть, о чем поболтать, они легко находят общие темы и язык. А как дошло до отключения эфирного аналогового телевидения – поссорились.

- Быть такого не может, - с плеча рубанула Варвара Васильевна, в ранней молодости профорг института. - Как можно людей оставить без телевидения? Да еще перед выборами. Постращают – и все оставят, как есть. Я ничего менять не буду.

- Ну как знаешь, а мне очень в душу запала реклама приставки Т-2, - парировала Татьяна Игнатьевна, бывший технолог, - там женщина на меня очень похожа, такая же самостоятельная. Хочу купить такую же себе приставку.

- Мне, подруженьки, ваш настрой не нравится, - заявила третья, София Павловна, юрист, - чего гадать, что завтра будет. Дочка в Киеве живет, давно телевидение от кабельного провайдера получает. И надежно, и выбор каналов огромный. Говорит, мама, порадуйте себя с отцом нормальным телевидением. Я уже даже сходила в центр обслуживания этого провайдера. Такие там девчонки симпатичные работают, мне долго растолковывали о цифровом телевидении у провайдера и его преимуществах. Мне, кстати, очень понравилось, что договор у них в письменном виде, я его внимательно изучила и претензий нет.

Спор разгорелся, женщины распалились так, что потом с месяц не встречались, чего у них никогда не случалось. И может охлаждение это и затянулось еще, но позвонила встревоженная Варвара Васильевна: ой, что же это такое делается, у меня телевизор уже совсем ничего не показывает. Искала мастера, а мне сказали, что это просто на вышке отключили. И что теперь делать?

Пришла женщина на посиделки с подругами грустная. Спрашивает, а как у них дела? Татьяна Игнатьевна говорит: да почти так, как реклама обещает. Купила, сама подключила приставку, антенну еще пришлось докупать специальную, потом соседа просить на крыше ее пристроить. Показывает хорошо, только каналов маловато, едва три десятка наберется. Считай то же, что и было в обычном телевидении.

- А я, как и планировала, подключила кабельное телевидение, - сказала София Павловна. – Пришел от компании симпатичный такой молодой человек, очень на моего зятя похожий, подтянул в квартиру кабель, тюнер поставил, который дали в использование. И выгодно вышло – сейчас буду платить по акционным условиям. Конечно, раньше мы все смотрели бесплатно, но тут совершенно другое качество и большой выбор каналов, а за все хорошее надо платить. Да что я вам рассказываю, пошли ко мне чай пить и телевизор смотреть!

Включила хозяйка телевизор, начала каналы переключать, говорит: Таня, ты ведь технолог, считать умеешь, смотри сколько.

Татьяна Игнатьевна сбилась где-то на седьмом десятке, непривычно, когда такой выбор. А Варвара Васильевна только ахала: ой, каких только каналов тут нет, и про путешествия, и про рыбалку – вот бы моему мужу такое посмотреть, и детских сколько программ – внукам на радость!

А хозяйка свою линию ведет: это я еще самый простой пакет подключила, а там можно и 150 каналов взять в одном пакете! Кстати, говорит, я разобралась, эта приемная для посетителей у них правильно называется Центр современных технологий компании ВОЛЯ. Там можно все буквально пощупать, протестировать. Мне вот очень понравилось предложение двух услуг – ТВ и Интернет. Дешевле и возможностей гораздо больше.

Уже прощаясь, гости осторожно спросили: Соня, а можно мы будем к тебе приходить кино смотреть, хотя бы по праздникам?

- Да я вам всегда рада, - ответила хозяйка, - только может вам на всякий случай дать адрес центра Воли? А то вдруг будет плохая погода и вам не захочется выходить из дома, даже ради кино ☺

Виктор Нагорняк

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