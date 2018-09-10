Ballantine’s: об особенностях культового скотча рассказывает Алкомаг ® Ballantine’s стал настоящим символом качества и отменного вкуса, вполне заслуженно войдя в топ шотландских брендов купажированного виски.

Напитки этой марки имеют в своем составе около 60 различных спиртов, которые производятся в основных вискикуренных районах страны – от островов Айлей до Хайленда, от Спейсайда до Лоуленда.

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Историческая справка

Компанию основал Джордж Баллантайн в 1869-м году. Он разработал свой уникальный рецепт купажа, а со временем его дело продолжил сын – Джордж, а затем и внук с таким же именем. Уже в это время виски получил свой первый крупный успех – в 1895-м году он получил королевский ордер качества, поскольку был чрезвычайно популярен при дворе королевы Виктории.

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Следующей важной вехой развития бренда стала эпоха «Сухого закона». Чтобы джентльмены могли носить виски в своих портфелях, не привлекая внимания к бутылке, ее сделали прямоугольной формы.

В конце 1930-х годов марка получила собственный герб – на нем изображен флаг Шотландии, который развевается над 4-мя стихиями. К сожалению, удержаться в руках семьи марка не смогла и за свою историю она неоднократно меняла владельца. С 2005-го Ballantine’s принадлежит французскому алкогиганту Pernod Ricard.

На современном этапе этот виски называют самым продаваемым в Европе, а в рамках всего мира он занимает вторую строчку по количеству продаж. Ежегодно люди покупают более 75 млн. бутылок этого скотча.

Особенности производства

Виски Ballantines создают по традиционным шотландским технологиям. Качественное сусло из злаковых культур подвергают дистилляции и выдержке. Уникальность напитка кроется в рецепте его купажа – соединении односолодовых и зерновых спиртов различной выдержки, которые были созданы в 4-х уголках Шотландии. Их исключительное сочетание дает напиток со сложным и глубоким вкусом.

К слову, герб на бутылке Ballantines имеет символическое значение. Стихия Земли обозначает спелый ячмень, стихия Воды – свежесть и чистоту источников, которые используются в производстве, стихия Огня – нагревание сусла в процессе дистилляции, а стихия Воздуха – дыхание напитка при дозревании в бочке.