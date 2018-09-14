Почему я выбираю ресторан «Гламур» ® В пору мега популярной передачи «Ревизор» хочу поделиться личным опытом от посещения сумского ресторана.

Моё первое знакомство с этим рестораном состоялось ещё в 2016 году, когда мы праздновали юбилей в кругу семьи. И вот, 2018 год, свадьба и снова ресторан Glamour. Для меня стало удивлением, что ресторан полностью преобразился и стал выглядеть ещё изысканнее. Всё ли так гладко? Расскажу дальше.



Интерьер. Место, в котором хочется отдыхать душой и телом.

Как и заявляет название заведения, гламуром вы будете окружены со всех сторон. Стиль, креатив и приглушенный свет дарят незабываемые ощущения и погружают в релакс.



Кухня. Европейский стиль здесь тесно переплетается во всех компонентах – от подачи до стоимости. В команде ресторана работает уникальный повар – выпускник итальянской школы IFSE Игорь DavI (Дави), который обучался своему мастерству у обладателей Мишленовских звезд. И это очень заметно в скрупулёзном подходе к разработке меню, ведь визуальная составляющая и подбор ингредиентов на высшем уровне. Порции большие, поэтому вы смело можете делить их пополам, если конечно это вас не смущает. И если вы, как и я, иногда грешите выкладывая фото с едой в социальных сетях, то это именно тот случай когда вы обязательно порадуете своих подписчиков красивыми фото.



Цены. Цены, на моё удивление очень демократичные. Если вы предпочитаете хорошее вино, то за бутылку вы отдадите от 200 грн



Атмосфера. Как видно по социальным сетям, https://www.facebook.com/glamour0542 в ресторане каждую неделю проводятся музыкальные вечера, в основном это Jazz и Lounge. Приятно удивили тихие винные вечера, которые проводит сомелье.



Проведение различных банкетов – конёк заведения, в чем я убедилась на личном опыте. Свадьба почти на 80 гостей, с которой команда справилась на 5+, без лишней суеты и нервозности – со мной такое впервые, хотя я придирчивая. Ресторан разделён на 4 зала, вмещающих от 30 до 100 гостей. Поэтому здесь можно отметить как День рождения в кругу родных, так и масштабную свадьбу.



Единственный минус. Небольшие перебои с сетью wi-fi, как объяснила администратор, из-за размеров ресторана сигнал становится слабым. Мне, как человеку медийному, это очень важно. Обещали исправить к следующему моему приходу, а состоится он уже очень скоро.



Итог. Хотите попасть в изысканную сказку, тогда вам точно следует стать гостем ресторана Glamour, что на Харьковской 9/1. Изысканный интерьер, великолепные блюда, радушная команда профессионалов – это всё что вам нужно знать о ресторане. В наше время, когда приходится выбирать кошельком, я точно отдам предпочтение им.