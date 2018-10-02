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Факты – вещь убедительная, особенно когда нужно выбрать провайдера ®

За почти 40 лет жизни, я сформировал свое собственное правило «5 фактов». Использую я его, когда дело касается выбора: работы ли, банка, турагентства, покупки автомобиля или компьютера.

Суть его заключается в том, чтобы самостоятельно найти и оценить реальные факты в пользу того или иного товара или услуги, не полагаясь на фантастические байки и обещания рекламы. 

Расскажу, как мы выбирали провайдера для нашей новой квартиры.  Когда въезжали, увидел, что в доме услуги телевидения и интернета предоставляют несколько компаний.  И вскоре в наш почтовый ящик посыпались предложения подключиться. Жена отдала мне кипу рекламных объявлений, как и право выбора.

Составил список провайдеров.  Первой оказалась компания ВОЛЯ.  Не случайно, так как предпочитаю иметь дело с известными брендами, признанными производителями и поставщиками услуг. ВОЛЯ уже 16 лет на рынке, а последние три года подряд - лучший провайдер – по версии международного конкурса «Выбор года». Убедительный факт. Это первый пункт в моем правиле «5 фактов».

Телезрителей в нашей семье четверо. Поэтому начинаю выяснять, какой контент у провайдеров.  Тут у ВОЛИ заметное преимущество. Знакомые хвалились, что в нынешнем году с удовольствием смотрели известные сериалы «Неизвестная планета Земля» и «Гений. Пикасcо» телеканала National Geographic, а также «Terror» от АМС. Они у ВОЛИ выходили одновременно с мировыми премьерами. Совсем недавно провайдер начал ретрансляцию телеканалов Spike, BOLT, Star Family и Star Cinema.

Взял на заметку полезные фишки для семьи. Первая – большой выбор детских телепрограмм. Тут и собственные каналы провайдера ВОЛЯ CINE+ KidsHD, и мировые телеканалы и производители контента Disney, NBC Universal, Touchstone, Marvel, StudioCanal, Duck TV, а также Gulli Girl. Детям будет, что смотреть.  Вторая – спортивные программы на каналах Футбол 1/2, Eurosport 1 HD, ХSport и другие - это уже для меня. А третья - занятный комедийный мини-сериал «По Воле случая», который начала снимать сама ВОЛЯ. Думаю, что он понравится всей нашей семье, судя по первым сериям. К тому же это большой плюс - компания развивает и инвестирует в украинский качественный контент.

У соседей разузнал об интернете.  ВОЛЯ подключила дом к современному оборудованию, которое позволяет работать в сети на скорости до 200 Мбит/с. Еще мне понравились условия услуги «ТВ + Интернет».  Это третий факт в моем списке.

Хотя есть смысл подключить тройную услугу от ВОЛЯ и lifecell, получив за вполне приемлемые деньги сразу телевидение, интернет и мобильную связь.  Интересно, удобно, недорого. Вот и четвертый факт в пользу провайдера.

А что с сервисом?  Я абонент опытный, знаю, как радужные обещания могут разбиваться о корявое обслуживание провайдера.  Поэтому не поленился и заехал в Центр современных технологий ВОЛЯ, попросил рассказать и показать, как все организовано.  Оказалось, что компания уже несколько лет развивает цифровое самообслуживание для абонентов. На сайте ВОЛЯ действуют Портал абонента и сообщество «ВОЛЯ Клуб».

Большинство вопросов можно решить через них в режиме онлайн, не выходя из квартиры. А недавно на портале появилась еще такая фишка, как техническая диагностика.  Отличная вещь. Абонент в несколько кликов может самостоятельно выяснить, в чем причина сбоя в услугах, исправить ситуацию или оперативно подключить мастера. 

Так в моем списке появился пятый факт в пользу ВОЛЯ. Правило «5 фактов» сработало! 

Сергей Приходько

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