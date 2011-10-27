Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах стартовал Bach-fest

В воскресенье, 14 октября, в зале Сумской областной филармонии открылся XXIII фестиваль стариной музыки и музыки эпохи барокко «Bach-fest».

Почётное право открыть фестиваль было предоставлено клависинисту, органисту и пианисту Мареку Топоровски (Польша), многолетнему гостю и участнику сумских баховских форумов, пишет Медиа портал «Агентство Творческих Событий».

К сказанному остаётся только добавить, что и в этот раз клавесин, орган и рояль под руками польского музыканта звучали по-особенному, будто бы даже сами по себе, оставляя слушателей наедине с музыкой, которая лилась так легко, словно Марек Топоровски не играл её, а просто давал ей свободу звучать. Так открывают окна и двери потоку свежего воздуха. И даже виртуозность техники владения инструментом во время выступления польского Маэстро отходила на второй план, настолько было естественным это звучание музыки. Так звучат совершенные гармонии природы.

Андрей Прахт – клавесин, Елена Рихтер – сопрано, Ирина Лукьянчук – мандолина, Анна Лукацкая – флейта и Владимир Босенко – контрабас.

А на следующий день 15 октября фестивальную программу продолжил камерный ансамбль «Pracht- Ensemble» из Одессы в составе: Андрей Прахт – клавесин, Елена Рихтер – сопрано, Ирина Лукьянчук – мандолина, Анна Лукацкая – флейта и Владимир Босенко – контрабас.

Музыканты знакомы сумской публике по прошлогоднему выступлению на «Бах-фесте». На сегодняшний день они приехали уже в статусе не муниципального коллектива, а свободно гастролирующих артистов. Следующий их октябрьский концерт состоится в Порту (Португалия). И уровень они продемонстрировали соответствующий, европейский.

Ансамбль составлен из блестящих солистов. Публика была восхищена и очарована мандолиной Ирины Лукьянчук, богатым и эмоциональным вокалом Елены Рихтер и, конечно же, мастерством и харизмой руководителя коллектива Андрея Прахта, который не только музыкант, но ещё интеллектуал и великолепный рассказчик. Старинную музыку вообще стоит объяснять современному слушателю, живущему в совершенно других ритмах и реалиях, чем её авторы. У Андрея Прахта это выходит  замечательно – увлекательно и познавательно.

Следующий фестивальный концерт пройдёт 20 октября в помещении Католического храма. И снова будет неординарный исполнитель-виртуоз. На это раз — скрипач Кирилл Стеценко. 

Полная программа здесь.

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