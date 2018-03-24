В Сумах поставили спектакль о хрупкости и жестокости мира В Сумском областном театре драмы и музыкальной комедии им. Щепкина — очередная премьера — «Стеклянный зверинец» («Скляний звіринець») по пьесе Уильяма Теннесси.

Уже по традиции новый театральный сезон в театре им. Щепкина начинается премьерой. Постановкой занимался новый главный режиссёр театра Артемий Анищенко. Он развил идею Антона Меженина и представил своё, несколько иное, видение пьесы «Стеклянный зверинец», написанной классиком мировой литературы XХ ст., американцем Уильямом Теннесси.

Пьеса написана у 1944 году. Действие разворачивается в Америке, где на востоке идёт война. Семья Вингфилд (мать Аманда, её сын Том и дочь Лаура) стараются как-то выжить в это непростое время. Прямо скажем, есть перекличка с нынешним состоянием нашей страны.

Но, оговоримся, что постановка щепкинцев — юношеское воспоминание Тома Вингфилда о том, что же происходило. Причём не каждое воспоминание абсолютно достоверно: что-то смазано, а что-то гиперболизировано. Всё потому, что герой сам расставляет свои акценты, исследует себя, в буквальном смысле «роется» в своей голове, пытается найти ответы на вопросы: «Кто убивает в нём личность? Почему он не такой, каким хотел бы быть? Каков выход из всей этой ситуации?». Конечно же, всё начинается с пристального рассмотрения собственного окружения.

Мать Аманда (её великолепно играет Наталья Дехта) — жизнелюбивая, часто живущая прошлым и в тоже время всё контролирующая, пытается построить будущее собственных детей, при этом не спрашивая их мнения.

Сестра Тома — Лаура (очень вокальна в исполнении Евгении Анищенко) — хромающая на одну ногу и оттого при любом контакте с чужими людьми комплексующая до нервных срывов. Не окончила школу, несмотря на свои 24 года, и живет в собственном хрупком мире, как её коллекция — стеклянный зверинец — за которой она бережно ухаживает и находит в ней отдушину.

Друг Тома — Джим (в детализированном исполнении Юрия Оноприйко) — увлечённый собственной карьерой и неофициально, взявший некое шефство над Томом.

Отец Тома — 6 лет назад покинувший семью, нанявшись в корабельную компанию. Присутствует лишь в виде портрета.

Аманда желает, чтобы Том поднимался по карьерной лестнице, а его притягивает кино, он хочет красок, вместо серости, и жизненных приключений. Лауру же она мечтает выгодно выдать замуж, чтобы как-то обеспечить её будущее. И поэтому берёт с Тома обязательство, что тот приведёт в дом подходящего молодого человека.

Так закручивается детективная история личностного познания Тома Вингфилда самим собой. Очень органично и пластично его играет Владислав Писарев, раскрывая своего героя и проживая личностную сложную историю. И хотя здесь не всегда понятно, что в этих воспоминания реально, а что нет, но для Тома это активное путешествие в глубины себя, которое он доводит до крайней точки.спектакль "Стекляний зверинец" (Скляний зверинец)

Отдельно хочется отметить декорации Александра Абманова. Чтобы одновременно вместить на сцене внутренние миры всех героев, он снимает одну из кулис, и когда открывается занавес, перед нами предстаёт непривычно огромная сцена, наполненная различными большими и малыми конструкциями. Каждая из них многофункциональна и помогает актёрам донести свой месседж. Благодаря этому, режиссёру удалось воплотить такую задумку, когда зрителю одновременно видна внутренняя реакция каждого героя на одно и тоже событие.

Постановка наполнена не столько хореографией, сколько пластикой, в постановке Сергея Великодного, которая своеобразной нитью связывает отдельные истории сюжета.

На пресс-конференции директор театра Николай Юдин задавался вопросом: «Как сумской зритель воспримет такое прочтение этой пьесы и готов ли?».

Мнения сумчан оказались различны: от полного неприятия увиденного, не понимания зачем же режиссёр изменил пьесу, добавив в неё негативных эмоций и тем самым нарушил баланс диапазона чувств, а также обошёл вниманием метафору с единорогом и до восхищения режиссёрской работой, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.

Следуюший раз постановку можно увидеть 9 b 22 ноября.