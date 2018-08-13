Стендап вечер завершает год в ТЮЗе! Новогодняя атмосфера, лучшая комедия за 2018-ый год от резидентов проекта, идеальная камерность театра. Вот что мы готовы предложить тебе, сумчанин.

В этот вечер, у микрофона:

Сергей Чирков - участник шоу "Рассмеши комика", "Топ-10" стендап-комиков Украины по итогам Kiev Independent Stand Up Festival.

Дмитрий Тютюн - самый молодой и перспективный комик концерта, обладатель обворожительнейшей харизмы.

Кирилл Богдан - представитель "чистой" стендап-комедии, более 100 концертов по всей Украине.

Лиза Воробьева - единственная девушка концерта,

Костя Яценко - участник региональных "Лига смеха", комедиант с уникальным взглядом на жизнь.

Ведущий вечера - Феликс Редька, участник "Рассмеши комика", "Лига смеха", "Комик на миллион".

Кто был на стендале в ТЮЗе, тот знает что нужно срочно покупать билет, кто не был, тому пропускать непозволительно. Ждем каждого!