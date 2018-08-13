Стендап вечер завершает год в ТЮЗе!

В этот вечер, у микрофона:
Сергей Чирков - участник шоу "Рассмеши комика", "Топ-10" стендап-комиков Украины по итогам Kiev Independent Stand Up Festival.
Дмитрий Тютюн - самый молодой и перспективный комик концерта, обладатель обворожительнейшей харизмы.
Кирилл Богдан - представитель "чистой" стендап-комедии, более 100 концертов по всей Украине.
Лиза Воробьева - единственная девушка концерта,
Костя Яценко - участник региональных "Лига смеха", комедиант с уникальным взглядом на жизнь.
Ведущий вечера - Феликс Редька, участник "Рассмеши комика", "Лига смеха", "Комик на миллион".
Кто был на стендале в ТЮЗе, тот знает что нужно срочно покупать билет, кто не был, тому пропускать непозволительно. Ждем каждого!
Билеты здесь: