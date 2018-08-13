Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
08.11.2018 17:053170

Стендап вечер завершает год в ТЮЗе!

Новогодняя атмосфера, лучшая комедия за 2018-ый год от резидентов проекта, идеальная камерность театра. Вот что мы готовы предложить тебе, сумчанин.

В этот вечер, у микрофона: 
Сергей Чирков - участник шоу "Рассмеши комика", "Топ-10" стендап-комиков Украины по итогам Kiev Independent Stand Up Festival.
Дмитрий Тютюн - самый молодой и перспективный комик концерта, обладатель обворожительнейшей харизмы.
Кирилл Богдан - представитель "чистой" стендап-комедии, более 100 концертов по всей Украине. 
Лиза Воробьева - единственная девушка концерта, 
Костя Яценко - участник региональных "Лига смеха", комедиант с уникальным взглядом на жизнь.
Ведущий вечера - Феликс Редька, участник "Рассмеши комика", "Лига смеха", "Комик на миллион". 
Кто был на стендале в ТЮЗе, тот знает что нужно срочно покупать билет, кто не был, тому пропускать непозволительно. Ждем каждого!

Билеты здесь:
Karabas: goo.gl/KZivQ7
Concert.ua: goo.gl/5LD4WS
Internet-bilet: goo.gl/7ii6Mq ®
Досуг Стендап

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