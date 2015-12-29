Досуг

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
28.12.2018 15:20635

С наступающим!

Новогодний стол 2019 года: что должно быть на столе и сколько это будет стоить

Если подойти к меню продуманно, смирившись с мыслью, что наш бутерброд с икрой съели газовые магнаты, прислав «под елочку» платежки, Новый год без дорогостоящих икры, лосося, гуся с яблоками, торта и других излишеств можно вполне сытно отметить, потратив на это чуть больше 1 тыс. грн - не больше чем в прошлом году. И при этом соблюсти главный принцип праздничного стола – разнообразие - мясное, рыбное, сырное, фруктовое...

Чтобы составить представление о новогодней корзине сумского потребителя, мы в прошлый уик-энд отправились по магазинам.

Закуска: и рыба, и мясо, и сыр – 300 грн.

Начнем с закусочных блюд. Они возбуждают аппетит и вызывают желание продолжить застолье.

Традиционная мясная нарезка – 500 г различных копченостей (колбасы, балыка, грудинки) и буженины - обойдется примерно в 200 грн. Рассматривая в супермаркете разные сорта сыро-копченых колбас, отмечаем логику продавца: чтобы не отпугивать покупателей трехзначными числами, счет ведется не на килограммы, а за 100 г. Тем не менее, как ни крути, килограмм колбасы или балыка дешевле не станет – 300-400 грн.

Сырное ассорти можно подобрать примерно за 100-150 грн. Примечательно: если в предыдущие годы сумчане интересовались, чьего производства сыры твердых сортов, в качестве альтернативы имея в виду РФ, то сейчас прилавки завалены польскими сырами. Однако, как и прежде, большинство выбирает продукты отечественного производства. Популярные сорта твердых сыров стоят от 100 до 200 грн.

Тому, кто считает, что встречая год Свиньи, как-то нетактично делать акцент на блюда из свинины, можно подумать о закусках из рыбы и морепродуктов. Стоимость рыбных закусок сильно варьируется в зависимости от вида рыбы: 50 грн. за 1 кг селедки, до 320-и даже 640 грн. - за килограмм филе лосося. Морской коктейль (или ассорти из морепродуктов) можно купить в супермаркете по 10 грн за 100 г Красную икру (если уж никак без нее не обойтись) – в среднем по 230 грн за 100 г (по скидке можно найти и по 185 грн)

Салаты: смешать по-новому – 300+

В этом году мы позволили себе отойти от подсчета по ингредиентам, во сколько обойдутся традиционные «Оливье», «шуба» и «Мимоза». Просто посмотрели цены в кулинарном отделе супермаркета: оливье - 110 грн/кг, «сельдь под шубой» - 90, «мимоза» - 81. Конечно, домашнее приготовление не сравнить с общепитом, но по цене, если покупать еще и овощи, выйдет примерно одинаково. Поэтому считать, что дань традициям на новогоднем столе обойдется гривен в 300.

Однако Новый год – прекрасный повод удивить семью и друзей своим кулинарным мастерством, не ограничиваясь традиционным набором. Любой салат – это отличная возможность проявить фантазию и изобретательность, ведь все зависит от удачного сочетания ингредиентов и даже температур (например, мясо в салате может быть теплым, а овощи – холодными). Нежное мясо индейки и курицы прекрасно сочетается с вареными картофелем и морковью, грибами, а также с зелеными салатными листьями, орехами, сырыми и сушеными фруктами – апельсинами, яблоками, ананасом, курагой, черносливом.

При желании мясо птицы практически в любом новогоднем салате можно заменить мясом кальмара - вкус салата станет нежнее, а суть останется прежней. (Чтобы кальмар не стал «резиновым», надо опустить его на 10 минут в горячую воду, не варить).

Салаты можно подать в корзиночках из теста или в половинках отваренных яиц, на запеченных овощах или на тарталетках, выложив их свежими листьями салата.

Основное блюдо: мясо с гарниром – не меньше 350.

Традиционные мясные рецепты к новогоднему столу есть во многих странах. В Англии в новогоднее меню обязательно входит фаршированная индейка, во Франции и Ирландии – жареный гусь, а в Италии Новый год немыслим без «котечино кон лентиччи» – свиной сосиски с чечевицей. Румыны готовят голубцы-«сармале» и «дроб» - блюдо из потрохов ягненка. Китайцы подают на Новый год «цзяоцзы» - пельмени с начинкой из свинины.

Запеченная птица - гусь с яблоками, утка с апельсинами или курица – отличный выбор для новогоднего стола, а в год Свиньи тем более. Подойдет и запеченный кролик (предварительно обтереть тушку лимонным соком и поставить в холодильник на 3 часа, затем посолить и поперчить по вкусу, нашпиговать взбитым в однородную массу салом с чесноком, потом натереть сметаной с растительным маслом; запекать около 2 часов при температуре 180 градусов, периодически поливая выделяемым соком). При желании кролика можно начинить фруктами, зеленью, овощами или орехами. А во время запекания обложить грибами, картофелем и луком. Тогда сразу получится готовый гарнир.

Из говяжьей вырезки можно приготовить ростбиф с паприкой и овощами (мясо перевязать шпагатом, натереть смесью растительного масла, паприки, горчицы, рубленого чеснока, черного молотого перца, соли и поставит в холодильник на 2 часа; затем обжарить со всех сторон в растительном масле до румяной корочки и запечь в горячей духовке (220 градусов, 20-25 минут); достать, удалить шпагат, накрыть фольгой и оставить в духовке еще на 10 минут). Подавать тонко нарезанным и политым образовавшимся соком. Плюс овощи, приготовленные на гриле.

Подходим к следующему рецепту – «мясо в пиве». Пусть ваши гости удивятся! Такое блюдо есть в самых разных кулинарных традициях – в Германии, Англии, Аргентине... В пиве тушат различные части говядины или свинины, но очень важно, чтобы это было в меру жирное мясо с богатой коллагеном соединительной тканью, которая вместе с пивом образует соус. Выбор пива во многом определяет вкус блюда в целом. Подойдет и светлое, и темное пиво, но результат, конечно же, будет разный. При тушении мяса в пиве добавляют не только лук и коренья, но и разнообразные специи. В зависимости от пива и желаемого результата это могут быть как нейтральные специи, так и довольно сильные, такие, как ягоды можжевельника, тмин, семена укропа, кориандр.

К сведению: килограмм говядины стоит 130-180 грн, свинины - 90-150, а литр пива –30-40 грн.

Десерт и напитки – 100 и еще, как минимум, 200

Встречая Новый, 2019, год, нельзя забывать о сладком. Но учитывая, что «сладкий стол» последует после всего перечисленного, то логично приготовить легкие десерты, не перегружающие желудок; к примеру кофейное или клубничное желе.

Также можно подать конфеты и разнообразные фрукты. Так, ананас стоит в зависимости от размера 70-100 грн за штуку, мандарины – 25-50 грн/кг, киви – 40-50, виноград – 70-100. Но можно не делать акцент на экзотику, а остановиться на яблоках (5-15 грн/кг). Бананы тоже можно купить сравнительно недорого (25 грн/кг). Вобщем, с десертами при желании можно уложиться в 100 грн.

Бутылку новогоднего шампанского, именуемого теперь «игристым вином», можно купить за 90 грн. Столько же стоит пол-литровая бутылка водки. Мартини – от 200 грн. В два раза дешевле вермут – от 85 грн. Вино – от 50. Виски (0,5л) – от 300, ром (0,7л) – от 370, джин (0,7л), текила (0,7л) – от 400 Ну и так далее… Не забудьте о безалкогольных напитках – сок, вода - они значительно дешевле.

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