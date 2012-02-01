Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53244

Всі грані Висоцького

Пісні, вірші та проза великого артиста у виставі «Порвали парус. Высоцкий».

Кожного року шанувальники таланту Володимира Висоцького до Дня його народження вшановують пам'ять надзвичайного артиста. Цього року – головний захід-подарунок – музично-поетична вистава з Харкова, яка з успіхом гастролює всією Україною.

«Порвали парус. Высоцкий» - робота театральної майстерні-студії відомого харківського актора Максима Голоскова.  Вона присвячена великому поетові, акторові і генію, чиї вірші і пісні донині живуть в серцях шанувальників.. Кожен знайде в ній себе, щось своє. Описувати подібні речі, як і талант самого поета, зайве ... потрібно самому зануритися в цей художній океан життя і творчості великого барда. Вистава побудована на прозі, віршах, піснях виключно живого виконання, а також на непростій біографії Володимира Семеновича. В ній беруть участь чудові актори театру і кіно: Максим Голосков, Тетяна Волкова, Олександр Хомич, Єлизавета Жарова. У Сумах цей надзвичайно цікавий захід пройде 19 січня в Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва.

Досуг Высоцкий

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Поздравили Высоцкого
01.02.2012 17:14

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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