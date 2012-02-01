Всі грані Висоцького Пісні, вірші та проза великого артиста у виставі «Порвали парус. Высоцкий».

Кожного року шанувальники таланту Володимира Висоцького до Дня його народження вшановують пам'ять надзвичайного артиста. Цього року – головний захід-подарунок – музично-поетична вистава з Харкова, яка з успіхом гастролює всією Україною.

«Порвали парус. Высоцкий» - робота театральної майстерні-студії відомого харківського актора Максима Голоскова. Вона присвячена великому поетові, акторові і генію, чиї вірші і пісні донині живуть в серцях шанувальників.. Кожен знайде в ній себе, щось своє. Описувати подібні речі, як і талант самого поета, зайве ... потрібно самому зануритися в цей художній океан життя і творчості великого барда. Вистава побудована на прозі, віршах, піснях виключно живого виконання, а також на непростій біографії Володимира Семеновича. В ній беруть участь чудові актори театру і кіно: Максим Голосков, Тетяна Волкова, Олександр Хомич, Єлизавета Жарова. У Сумах цей надзвичайно цікавий захід пройде 19 січня в Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва.