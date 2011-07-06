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Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни

Підсумкова виставка фестивалю «Простір прикордоння» зібрала ключові роботи митців України. Подивитися їх можна з 15 грудня до 20 січня у галереї «АкадемArt» за адресою: вул. Петропавлівська, 57.

Художні виставки – не новина для Сум, проте та, яка вже місяць діє в галереї «АкадемАрт», по-справжньому особлива. «Простір прикордоння» – унікальний фестиваль всеукраїнського масштабу. Мальовничі крейдові гори над прутким Пслом поблизу села Могриця вже понад 20 років збирають найкращих сучасних митців зусиллями автора проекта Анни Гідори та громадської організації «Мистецька агенція «Простір Покордоння».

Взагалі що такє ленд-арт?

Ленд-арт – особливий вид мистецтва, в якому художники замість полотна використовують саму природу. Це художня діяльність, об'єктом якої є реальний пейзаж, фрагмент природного середовища. Діяльність такого типу є інтеграцією в пейзаж, перетворенням його фрагменту або використанням натуральних процесів (ерозії, атмосферних чинників) для створення художнього об'єкта.

Твори цього типу з'явилися в мистецтві у 1960-х роках, а бурхливий розвиток припав на 1970-ті роки. Це були різні за масштабом і характером проекти - монументальні, що іноді сягали кількох кілометрів, або такі, що потребували масштабних земельних робіт (розкопи, канави), іноді делікатних, складні для знаходження навіть на відкритому просторі або композиції, що існували лише одну мить, нищені вітром або припливом. (Вікіпедія)

Непросте завдання – перенести об’єкти такого незвичного мистецтва з ландшафту у затишне приміщення університетської галереї! Проте організатори фестивалю з галеристами виконали поставлене завдання . Вони не просто зображають сучасне, ні з чим не схоже бачення прекрасного, але й з легкістю переносять глядачів з січневих морозів просто у запашні літні поля наймальовничішого куточку Сумщини…

Римма Мілєнкова, куратор галереї «АкадемАрт»:

– Дайджест «Простір Прикордоння» – уже традиційний для нас. Цього року тут представлено роботи Олександри Садовської, Тетяни Зоркіної, Маргарити Журунової, Богдана Локатира з кураторської групи Костянтина Зоркіна. Темою фестивалю став горизонт, і саме цю ідею передано у цьогорічних роботах, подивитися на які можна на фото та відео у нашій галереї.

Наталя Кохан, педагог, учасниця симпозіуму, про світлини роботи Маргарити Журунової та Богдана Локатира під назвою «Заміщення»:

– Дзеркало в природному просторі – не новий матеріал для художніх дослідів. Але така візуальна ілюзія щоразу створює відчуття містичної співпраці з величними силами, відчиняє нові двері у задзеркалля. У цій роботі сталося дивовижне: одночасне поєднання протилежностей, де реальний пейзаж руйнується дзеркальним відображенням при повному поєднанні горизонтів. Це створює смислове замикання реальності та задзеркалля, нескінченності буття у всіх його проявах.

Фестиваль «Простір прикордоння» цього року знову збере на Сумщині найкращих митців ленд-арту України, тема симпозіуму-2019 – «Зворотній зв’язок». Організатори обіцяють продовжувати розвивати сучасне мистецтво в області, популяризувати ленд-арт та розвивати фестивальний туризм у Могриці. Більше новин читайте на сторінці «Простір Прикордоння» у соціальній мережі Facebook.

Експозиція триватиме до 20 січня у галереї «АкадемАрт» за адресою: вулиця Петропавлівська, 57.

https://www.facebook.com/groups/334085886668506/

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