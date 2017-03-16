Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира

Черепах со всего мира покажут на выставке в ТРЦ "Лавина", пр-т. Михайла Лушпи, 4.

Время роботы: с 10.00 до 20.00 (без перерыва и выходных).

Стоимость билета для взрослого - 40 грн., детский - 30 грн.

Дети до 3 лет в сопровождении взрослых - бесплатно!

Кормление животных ежедневно в 18.00

На групповые посещения организаторы предоставляют скидки, заявку можно оставить по телефонам: 050 076 17 41, 097 763 06 32.®