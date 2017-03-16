Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17523

Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира

С 19 января по 17 февраля сумчане и гости города смогут увидеть интересных рептилий.

Черепах со всего мира  покажут на выставке в ТРЦ "Лавина", пр-т. Михайла Лушпи, 4. 

Время роботы: с 10.00 до 20.00 (без перерыва и выходных).

Стоимость билета для взрослого - 40 грн., детский - 30 грн. 

Дети до 3 лет в сопровождении взрослых  - бесплатно!

Кормление животных ежедневно в 18.00

На групповые посещения организаторы предоставляют скидки, заявку можно оставить по телефонам: 050 076 17 41, 097 763 06 32.®

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Досуг Выставка Черепахи

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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