Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира

Черепах со всего мира покажут на выставке в ТРЦ "Лавина", пр-т. Михайла Лушпи, 4.
Время роботы: с 10.00 до 20.00 (без перерыва и выходных).
Стоимость билета для взрослого - 40 грн., детский - 30 грн.
Дети до 3 лет в сопровождении взрослых - бесплатно!
Кормление животных ежедневно в 18.00
На групповые посещения организаторы предоставляют скидки, заявку можно оставить по телефонам: 050 076 17 41, 097 763 06 32.®
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