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Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»

У Сумах відкрилась виставка робіт, виконаних в унікальній манері. Побачити роботи молодого художника Антона Фірсіка можна у галереї «BureauArt» (БюроАрт) у мистецькому подвір’ї на вулиці Воскресенській.

Виставка «Полотно Вода Олія» відкрилася 11 січня. Сам художник, хоч і живе у Києві, тісно пов’язаний із Сумами – саме у нашому місті народився та виріс у мистецькій родині. Його батько – Юрій Фірсік, художник, відомий тим, що стояв біля витоків головного ленд-арт фестивалю країни – симпозіуму у Могриці на Сумщині.

Антон Фірсік, будучи випускником столичного Національного авіаційного університету, працює не лише як художник, але й як гейм-дизайнер, тобто створює образи комп’ютерних ігор.

І освіта, і сфера діяльності суттєво вплинули на стиль і техніку робіт художника. Манера Антона Фірсіка – унікальна, його авторську техніку не зустріти в роботах інших митців.

18 робіт представлених на виставці виконані в новаторській техніці: олія, вода, полотно, протягом 2018 року. Назви робіт достатньо узагальнені: «Soft Warm», «Foam», «Yellow Tree», «Brownian Motion».

Автор зробив цікавий експеримент з інтерпретації абстрактних творів – глядачам на відкриття виставки було запропоновано обрати назви для двох робіт.

Навесні 2018 року Антон Фірсік зі своїми роботами брав участь у столичних виставках, де розпродав левову частину своїх творів. Тож, цьогоріч сумчани матимуть змогу побачити цілком нові роботи художника, які складають половину виставки в «BureauArt».

Ріма Мілєнкова, кураторка галереї «BureauArt» (БюроАрт):

- Роботи представляють напрямок абстрактного імпресіонізму. Художники цього стилю започаткували культуру спонтанності, живопису дії та автоматичного письма. Протиріччя між тілом і духом вирішувалося через злиття творчого імпульсу з моментом руху самого акту написання картини. Абстрактному експресіонізму були властиві деяка незавершеність, хаотичність і легкість, які культивувалися в ХХ ст. Поступово в їхній творчості акцент змістився на сам акт творіння, в якому увиразнювалася жестикуляція, робота з матеріалом — наливання фарби, розтирання чи удари по полотну. Так, Д. Полок придумав розстилати полотно на підлозі й бігати по ньому, наприскуючи спеціально придбану для цього рідку фарбу. Такі «танці» художника перетворилися на перформанси, які знімали на кіноплівку. У них важливу роль грав діалог із глядачами-співучасниками, тобто інтерсуб'єктивність, що протиставлялася постулатам приватної власності та індивідуалізму.

Виставка «Полотно Вода Олія», триватиме до 24 січня.

Побачити роботи нашого талановитого земляка Антона Фірсіка можна (і варто!) у галереї «BureauArt» (БюроАрт) на вулиці Воскресенська б. 6а , у мистецькому подвір’ї біля тиру.

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