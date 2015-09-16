Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла… …О медиа-провокациях

Участник культового дуэта «Хамерман знищує віруси», и по совместительству известный киевский журналист/редактор/блогер/медиа-менеджер еще дефис эксперт Альберт Цукренко, пару часов без антракта мотивировал сумскую (около)медиа-тусовку быть смелее, ярче и искреннее.

Вечером 19 января в «Розумному хабі» прошла встреча с бывшим(?!) сумчанином, а ныне киевским журналистом и музыкантом группы «Хамерман Знищує Віруси» («ХЗВ») Альбертом Цукренко на тему: «Провокация актуальна».

Организатором мероприятия выступила общественная организация CUKR City, запустившая в эти дни свой интернет-проект «Цукр». И докладчик, и редакция заверили, что совпадение начальных букв фамилии Альберта с названием проекта является случайным, а его причастность к нему ограничивается этой встречей.

После вступительной минилекции большую часть времени занял диалог с залом, в основном о творчестве «ХЗВ».

Но вначале не обошлось без логичного «сюрприза» от журналиста/музыканта: запустив с компа «фанерку» с блюзовым мотивчиком Альберт то ли спел, то ли прокамлал о нелегкой участи культурной журналистики, о недостаточном финансировании, отсутствии инвесторов, нежелании издательств работать с этой темой, дефиците кадров…и прочее ироничное бла-бла-бла. Здесь можно вставить: «Альберт, блюз – это по-настоящему печальная музыка все ж таки нелитературных рабов». Но в статьях так не пишут, и излишний пафос оценочных суждений нам чужд.

После лирической части была утилитарная. Докладчик показал на большом экране как выглядят и как устроены хорошие, на его взгляд, региональные сайты, посвященные актуальной украинской культуре. А также не забыл попиарить радиостанции с которыми он сотрудничает.

О двух последних и самых масштабных провокациях «ХЗВ» (новогоднее поздравление на государственном «UA: Перший» и уголовка за Ивано-Франковское выступление на «Porto Franko») поговорили как-то скомкано и вскользь. Альберт рассказал, что больше всего переживал за китайский хор. Его участникам, как госслужащим КНР, за скандал в Ивано-Франковске могло сильно «прилететь». Однако, удивительным образом, они не попали ни в один медиа-отчет. И теперь считается, что их там не было. Но об этом нам всем лучше не знать. Так что… Уже забыли. На стрим встречи ссылок не даем.

Хотя спикер говорил на серьезном украинском языке о не менее серьезных украинских медиапроблемах, пару раз он все же вставил «запозичені у ворога» нецензурные фонемы, подтверждая тем самым имидж группы и оправдывая тему встречи. В остальном заявленный формат 18+ ничем больше не подкреплялся: вкрадчивые интонации вдумчивого эксперта в теплой, неброской кофте крупной вязки. Без характерного для «ХЗВ» оголяющего костюма на грани фола. Теперь вернемся выше и уточним: вдумчивые интонации вкрадчивого эксперта.

Плюс к этому морю спокойствия… Альберт Цукренко отметил позитивные изменения, которые произошли с Сумами с момента его отъезда в Киев. Привычная для тех времен гоп-культура теперь не бросается в глаза (нос и солнечное сплетение), а на улицах и лицах стало меньше агрессии и больше доброты.

Так половина культового дуэта «ХЗВ» стала в заголовке доброй.

P.S. Последний раз «ХЗВ» были с концертом в Сумах в 2016. Альберт заверил, что группа с удовольствием выступит в родном городе и ждет предложений от оргов и промоутеров. Намекнул, что скидка для Сум будет вкусной, а райдер - скромным. Ау!