Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…

Участник культового дуэта «Хамерман знищує віруси», и по совместительству известный киевский журналист/редактор/блогер/медиа-менеджер еще дефис эксперт Альберт Цукренко, пару часов без антракта мотивировал сумскую (около)медиа-тусовку быть смелее, ярче и искреннее.
Вечером 19 января в «Розумному хабі» прошла встреча с бывшим(?!) сумчанином, а ныне киевским журналистом и музыкантом группы «Хамерман Знищує Віруси» («ХЗВ») Альбертом Цукренко на тему: «Провокация актуальна».
Организатором мероприятия выступила общественная организация CUKR City, запустившая в эти дни свой интернет-проект «Цукр». И докладчик, и редакция заверили, что совпадение начальных букв фамилии Альберта с названием проекта является случайным, а его причастность к нему ограничивается этой встречей.
После вступительной минилекции большую часть времени занял диалог с залом, в основном о творчестве «ХЗВ».
Но вначале не обошлось без логичного «сюрприза» от журналиста/музыканта: запустив с компа «фанерку» с блюзовым мотивчиком Альберт то ли спел, то ли прокамлал о нелегкой участи культурной журналистики, о недостаточном финансировании, отсутствии инвесторов, нежелании издательств работать с этой темой, дефиците кадров…и прочее ироничное бла-бла-бла. Здесь можно вставить: «Альберт, блюз – это по-настоящему печальная музыка все ж таки нелитературных рабов». Но в статьях так не пишут, и излишний пафос оценочных суждений нам чужд.
После лирической части была утилитарная. Докладчик показал на большом экране как выглядят и как устроены хорошие, на его взгляд, региональные сайты, посвященные актуальной украинской культуре. А также не забыл попиарить радиостанции с которыми он сотрудничает.
О двух последних и самых масштабных провокациях «ХЗВ» (новогоднее поздравление на государственном «UA: Перший» и уголовка за Ивано-Франковское выступление на «Porto Franko») поговорили как-то скомкано и вскользь. Альберт рассказал, что больше всего переживал за китайский хор. Его участникам, как госслужащим КНР, за скандал в Ивано-Франковске могло сильно «прилететь». Однако, удивительным образом, они не попали ни в один медиа-отчет. И теперь считается, что их там не было. Но об этом нам всем лучше не знать. Так что… Уже забыли. На стрим встречи ссылок не даем.
Хотя спикер говорил на серьезном украинском языке о не менее серьезных украинских медиапроблемах, пару раз он все же вставил «запозичені у ворога» нецензурные фонемы, подтверждая тем самым имидж группы и оправдывая тему встречи. В остальном заявленный формат 18+ ничем больше не подкреплялся: вкрадчивые интонации вдумчивого эксперта в теплой, неброской кофте крупной вязки. Без характерного для «ХЗВ» оголяющего костюма на грани фола. Теперь вернемся выше и уточним: вдумчивые интонации вкрадчивого эксперта.
Плюс к этому морю спокойствия… Альберт Цукренко отметил позитивные изменения, которые произошли с Сумами с момента его отъезда в Киев. Привычная для тех времен гоп-культура теперь не бросается в глаза (нос и солнечное сплетение), а на улицах и лицах стало меньше агрессии и больше доброты.
Так половина культового дуэта «ХЗВ» стала в заголовке доброй.
P.S. Последний раз «ХЗВ» были с концертом в Сумах в 2016. Альберт заверил, что группа с удовольствием выступит в родном городе и ждет предложений от оргов и промоутеров. Намекнул, что скидка для Сум будет вкусной, а райдер - скромным. Ау!
Небольшое интервью перед встречей.
- Почему Ваша лекция называется «Провокация актуальна», что это такое и кого Вы сегодня будете провоцировать?
- Почему лекция имеет такое название, присутствующие увидят в ходе самой дискуссии. Провокация – это любое открытое, искреннее высказывание, на которое я хочу спровоцировать всю аудиторию.
- Как Вам удавалось сочетать должность продюсера «Первого» с таким неординарным образом музыканта?
- Очень хорошо получалось сочетать, потому что я всю свою жизнь работаю журналистом и выступаю на концертах.
Журналистикой я начал заниматься одновременно с музыкой, поэтому эти вещи всегда шли рука об руку.
- Не напугал ли руководство «Первого» Ваш имидж?
- Нет, мой сценический образ не напугал руководство телеканала, поскольку и ко мне, и к творчеству «ХЗВ» они относятся хорошо.
- Есть ли цензура на телеканалах и часто ли Вы, как продюсер, встречались с ней?
- Во время моей работы на «UA: Перший», с которого я не так давно ушел, основной целью телеканала была подача объективной, а не заангажированной информации, то есть без цензуры. Кроме того, моя должность предполагала мониторинг программ на предмет свободы вещания.
- А существует ли в Украине свобода слова? Актуальна ли в наше время борьба за нее или эта проблема уже ушла в прошлое?
- Свобода слова, конечно, существует, поэтому сегодня актуальна борьба не за нее, а за то, чтобы очистить эфирный поток от джинсы, заказухи и вранья.
- Как рождаются Ваши необычные сценические образы, какой из них Вам нравится больше всего?
- Любимых много. Поэтому не могу сейчас назвать какой-то конкретный. Все образы рождаются в муках, в общении со вторым участником группы Вовой Пахолюком. Мы штормим и ломаем голову над тем, чтобы каждый раз не ударить в грязь лицом, и придумываем еще более неординарное и смешное.
- Какую музыку Вы слушали и какая литература Вам нравилась в детстве? На чем формировалось Ваше мировоззрение?
- Музыка Дэвида Боуи, а из литературы на меня в детстве произвела впечатление Большая детская энциклопедия.
- Есть ли у Вас конкуренты на сцене?
- К сожалению, нет ни одного.
- Для какой аудитории Вы исполняете свои песни, кому она более всего интересна?
- Мы исполняем свои композиции для тех, кто готов заплатить 200 – 300 гривен за вход на наш концерт, это уже показатель интереса к нашему творчеству. Целевая аудитория «ХЗВ» - в основном молодежь.
- Какие планы на будущее? Можно ли в ближайшее время увидеть Вас в Сумах?
- Я надеюсь, что рано или поздно мы выступим с концертом в Сумах.
Беседовала Анастасия Литвиненко
Альберт Цукренко родился 16 августа 1976 года в Сумах. Закончил школу № 12, медицинский факультет СумГУ, по окончании которого 5 лет работал врачем функциональной диагностики в поликлиника ПАО «Сумихимпром».
В 1995 году знакомится с cсумским музыкантом и звукорежиссером Михаилом Капустой, по инициативе которого в 1997 году создается группа «Хамерман Знищує Віруси». В ее начальный состав входят Михаил Капуста, Павел Сипало, Владимир Пахолюк и Альберт Цукренко. В 2006 году он оставляет медицинскую практику и переезжает в Киев, куда ранее перебрался Владимир Пахолюк. Там они продолжают концертную и студийную деятельность «ХЗВ» уже как дуэт.
Помимо музыкальных занятий, работал журналистом и редактором многих столичных изданий: «Time out Kiev», «Наш Киев» «Капитал», «Культпростір», а также исполнительным продюсером в творческом объединении «Общественно-политическое вещание» телерадиокомпании «UA: Перший». В настоящее время редактор на радио Zemlya на интернет-радиостанции и Old Fashioned Radio.
Участник группы «Хамерман Знищує Віруси», в состав которой входит он и Владимир Пахолюк. Женат, имеет двух детей.
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