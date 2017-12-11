Харківський сумчанин або «Перетини» Мистецьке подвір’я на Воскресенській поступово стає справжнім центром культурного життя Сум: в галереї «BureauArt» (БюроАрт) відкрилася виставка «Перетини» художника Тимофія Осипова.

Виставка відкрилася 25 січня невеликим аукціоном, на якому була продана одна з робіт художника.

Тимофій Осипов народився у Сумах, навчався в Сумському вищому училищі мистецтв та культури ім. Д.С. Бортнянського. Після закінчення Харківської державної академії дизайну та мистецтва живе і працює в Харкові. Відомий роботами в галузях живопису, графіки та ленд-арту, Тимофій - постійний учасник головного ленд-арт фестивалю країни, симпозіуму «Простір Прикордоння» в Могриці на Сумщині.

Рімма Міленкова, галерист:

- Творчість Тимофія відзначена постійним пошуком нових форм , наповнена змістом та методів живописна-графічної виразності. Художник експериментує, поєднуючи насичені кольори і монохромність, використовуючи отримані ефекти для побудови композиції. Застосовує різні, іноді саморобні інструменти, що додає особливості текстурам, збагачуючи матеріал і підкреслюючи образи та індивідуальність автора. Твори автора виставки зберігаються у приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном.

Тимофій Осипов, художник:

- Перетини стовбурів, гілочок травинок, з їх неповторною пластикою, формою, напрямком формують цілісний мереживний візерунок, образ якого несемо з собою протягом року, змушуючи повертатися до пережитих емоцій. У той же час назва виставки «Перетини» має не тільки естетичне значення на основі пейзажних мотивів художник зачіпає соціальні та філософські сенси. За допомогою образів стовбурів, гілок, травинок розглядає як перетини думок і дій самого художника, так і перетини людей як особистостей, між собою, їх поглядів за бажанням є можливість простежити на прикладі однієї гілочки велику кількість різних зв'язків-перетенів (родичів, друзів, знайомих, просто людей), що формують своєрідну модель суспільства, адже чим більше яскравих індивідуальних особистостей, тим багатше суспільство.

Юрій Чужий, митець:

- Холст, акріл, левкас. Це лише матеріал: тканина, фарба та інше. Додаємо до цього ідею, майстерність, розум + відкрите серце художника і це вже шедевр. Художник пропонує нам своє бачення, і ми з подивом знаходимо 100% ототожнення з власною картиною оточуючого світу. Я сам не очікував, що люба «Могриця», одна з 28 робіт, буде так майстерно передана. Впевнено заявляю: художник достеменно зміг відчути та зрозуміти місце, яке зобразив на полотні.

Виставка триватиме до 15 лютого та чекає за адресою:

Галерея «BureauArt» (БюроАрт), м.Суми, вул Воскресенська, б.6А.