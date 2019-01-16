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Театральная площадь ледникового периода

26 января в городке зимних развлечений на Театральной площади прошла презентация ледяных скульптур, изготовленных в течение десяти дней в рамках фестиваля.

Фото Сергея Тихенко

13 художников из Сум, Харькова и Киева приняли участие в создании ледяных скульптур.

По словам организатора экспозиции Вадима Дубоделова, для их изготовления было использовано около 15 кубометров льда, плиты из которого в крещенские морозы нарезали на Псле. Вес каждой плиты - около 70 кг.

Вниманию посетителей была представлена 21 работа. Здесь можно увидеть работы патриотической тематики: на входе в ледяную галерею, со стороны театра им. Щепкина, на полутораметровой ледяной плите высечен украинский тризуб, неподалеку расположилась композиция под названием «Сила, которая защищает Украину», где для изображения на ледяном «полотне» меча и автоматов использовали цветную краску.

Мифические и сказочные персонажи были изготовлены харьковским скульптором Федором Бушмановым: профиль Юпитера, скифский олень, а также корабль в сопровождении рыб. По словам Вадима Дубоделова, версия скифского оленя Федора Бушманова заинтересовала даже директора Сумского краеведческого музея.

Для малышей скульпторы представили сказочный мир, в котором обитают большой медведь и удивительные рыбы. Кроме того, каждый желающий, пройдя через ледяные ворота и присев на троне изо льда, может представить себя королем этой волшебной страны и на минуточку перенестись в атмосферу сказки Андерсена «Снежная королева». Ледяная надпись ISE SUMY пользовалась популярностью у гостей города для необычных селфи.

Художники из Харьковской области Константин Зорькин и Сандро Гарибашвили создали необыкновенный музыкальный инструмент - ледофон, на котором, как на ксилофоне, могли поиграть все желающие. Иван Печкуров представил публике оптическую иллюзию без названия и сообщил, что впервые работает со льдом. Присоединились к этому праздничному действу и маленькие скульпторы из Школы юного архитектора под руководством Тамары Кубраковой. Они представили ледяную абстрактную скульптуру в красно-синих тонах, которой каждый присутствующий мог дать свое названия. При этом организаторы сообщили, что городок зимних развлечений будет дополнен новыми фигурами. С наступлением темноты рельефные скульптуры подсвечиваются специальными фонариками.

Победители конкурсной программы фестиваля ледяных скульптур были награждены дипломами от мэра города Александра Лысенко и денежными призами. За I-ое место Федор Бушманов из Харькова получил 5000 гривен; II-ое место разделили Константин Зорькин и Сандро Гарибашвили (Харьков) - 3000 гривен и III-е заняли Надежда Белокур и Иван Печкуров (Сумы) – 1500 гривен.

По поводу частых повреждений скульптур организатор фестиваля Вадим Дубоделов сказал следующее:

- Дети ломают скульптуры из интереса, взрослые – по неосторожности или из желания проверить на прочность, и это нормально. Это естественно.

Справка:

Родиной ледяных скульптур считается Китай. С незапамятных времен рыбаки использовали на своих суднах ледовые фонари. Изготавливались они просто: корзину с водой оставляли на морозе, потом вынимали из нее ледяной слой, выдалбливали в нем отверстие и в середину вставляли свечу.

Уже много лет в городах северного полушария, таких как Фэрбанкс, Харбин, Любек, устраивают зимой фестивали ледяных скульптур. Лед - пластичный и удобный в шлифовании материал.

Прямая речь:

Федор Бушманов, скульптор, победитель фестиваля (Харьков):

- Я впервые представляю в Сумах три свои ледяные скульптуры на сказочные и мифические темы. Это скифский олень, голова Юпитера и третья работа – корабль в сопровождении рыб, который я делал специально для симпозиума в Дании. Это посвящение теме загрязнения морей. Каждому участнику было предоставлено 17 тем на выбор, и я сделал эту работу. На создание ледяных фигур у меня ушло три дня.

В работе нет ничего сложного, если скульптор часто работает со льдом, к тому же это бесплатный материал. У меня остались хорошие впечатления, и, если позволит время, я обязательно приеду сюда еще.

Владимир Скляр, скульптор, участник АТО, дипломант фестиваля (Сумы):

- Я впервые принял участие в создании подобных работ. Мы помогали рубить лед, и мне стало интересно. Решил попробовать вырезать фигуры на патриотическую тему. Так у меня получились две работы, которые я здесь представляю. Одна – герб, посвященный Украине, а вторую я назвал гербом, посвященным бойцам, которые на фронте защищают нашу страну и ее независимость. На их создание ушло полтора дня. Для изготовления скульптур я использовал дрель и фрезу. Я волонтер, поэтому все делал на благотворительной основе. Хотелось, чтобы таких мероприятий проходило как можно больше. Если будет такая возможность и я не буду на фронте, обязательно приму участие в фестивале и в следующем году.

Анастасия Литвиненко

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Досуг Городок зимних развлечений Фестиваль ледяных скульптур

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