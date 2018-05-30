Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42202

Неперевершене кіно-шоу від кращого симфо-проекту України Prime Orchestra в Сумах

Prime Orchestra із впевненістю тримають звання кращого симфо-шоу України. Кожна їхня нова програма збирає повні зали та залишає по собі захоплені відгуки глядачів.

Цього разу – 26 лютого - вони їдуть в Суми з музичними хітами шедеврів світового кінематографу.

З самого початку своєї історії, яка розпочалась у 2014 році, Prime Orchestra незмінно вважається справжнім аншлаговим проектом. Причина в тому, що окрім цікавих симфо-аранжувань відомих композицій та професійного виконання, колектив з майстерністю та креативністю підійшов до створення якісного шоу. Потужний звук з використанням 3D технологій, кілька екранів, декорації, та світлові ефекти - все це знову чекає вас в театрі імені Щепкіна 26 лютого. Цього разу «праймівці» привезуть з собою композиції з найвідоміших фільмів, таких як "Божевільний Макс", "Матриця", "Початок", "Титанік", "Іграшка", "Інтерстеллар", "Леон" та багато інших. Повірте, проґавити таке шоу – справжній злочин! Тож не баріться, бо квитки розлітаються з космічною швидкістю! Пориньте у атмосферу кіно-шедеврів, які кожен з нас пам’ятає та любить! 

Продаж квитків на сайті sumy.karabas.com, в касі театру Щепкіна та ТЦ "Київ.®

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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