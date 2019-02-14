Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52296

Второй пошел

Сумская «Школьная лига смеха» начала новый сезон.

24 февраля в актовом зале СумГУ состоялся фестиваль-открытие второго сезона «Школьной лиги смеха».

В нем приняли участие 19 команд из Сум, Киева, Харькова, Каховки, Одессы, Кролевца, Ахтырки, Тростянца и Антоновки. Были как опытные команды, выступавшие в предыдущем сезоне, так и новички.

По итогам фестиваля нужно было сформировать пары: тренер-команда. Однако тренеры не спешили «вставать» после выступления каждой из команд, явно ожидая свою команду. Только 11-ая по счету команда, вышедшая на сцену – это были одесские «Бешеные тапки» - получила тренера. Ним стала Мария Острога из команды-завсегдатая телевизионной «Лиги смеха» «Гостиница 72». Дальше пошло лучше, но все же большинство тренеров добирали себе команду после всех выступлений.

В итоге по результатам фестиваля сформировались следующие пары на сезон:

«Бешеные тапки» (г. Одесса) + Мария Острога, «Гостиница 72»;

«Заряд полный» (г. Суми) + Юлия Чудаева, «Луганская сборная»;

«60-й калибр» (г. Харьков) + Дмитрий Тютюн, стендап-вечер;

«Сегодня можно всё» (г. Киев) + Артем Сагитов, «Вот эти парни»;

«Женский формат» (г. Сумы) + Андрей Смусев, «Любимый город»;

«Мишка и пончики» (г. Одесса) + Альберт Лалаян, «Николь Кидман»;

«Проперитас. Сборная первой парты »(г. Сумы) + Константин Губеладзе, «Николь Кидман»;

«Без вариантов» (г. Сумы) + Илья Бондаренко, «Гостиница 72»;

«Хомяки» (с. Антоновка) + Богдан Межонов «Минипанки»;

«Котлетки младшие» (Сумы) + тренер Х.

Победителем фестиваля стала команда Кадетского корпуса «Заряд полный».

Вне конкурса в фестивале выступила команда-чемпион прошлого сезона «Нарасхват».

Следующая игра - четвертьфинал - состоится 14 апреля. В нем тренеры выйдут на сцену вместе со своими подопечными командами.

Досуг Лига смеха
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