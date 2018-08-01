В Сумах пройдет «Стендап вечер. For ladies» Cумы, специальной к 8-ому марта мы представляем вам «Стендап вечер. For ladies».

Стендап - самый откровенный жанр в комедии. То, что рассказывают комики на сцене, никогда не редактируется и не поддается цензуре. В этот раз мы решили собрать лучших сумских зрителей, чтобы сделать полуторачасовой откровенный комедийный концерт посвященный святому - женщинам.

Ведущий вечера: Феликс Редька - участник шоу «Рассмеши комика», «Комик на миллион» (ICTV) и «Лига смеха».

Если ты девушка - приходи посмеяться над собой. Если ты парень - билет на концерт идеальный подарок для своей любимой, сестры, мамы. Камон!

Когда: 7 марта 19.30

Где: ночной клуб «DIALOG».

Билеты тут https://sumy.karabas.com/for-ladies/order/.