Стендап - самый откровенный жанр в комедии. То, что рассказывают комики на сцене, никогда не редактируется и не поддается цензуре. В этот раз мы решили собрать лучших сумских зрителей, чтобы сделать полуторачасовой откровенный комедийный концерт посвященный святому - женщинам.
Ведущий вечера: Феликс Редька - участник шоу «Рассмеши комика», «Комик на миллион» (ICTV) и «Лига смеха».
Если ты девушка - приходи посмеяться над собой. Если ты парень - билет на концерт идеальный подарок для своей любимой, сестры, мамы. Камон!
Когда: 7 марта 19.30
Где: ночной клуб «DIALOG».
Билеты тут https://sumy.karabas.com/for-ladies/order/.
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