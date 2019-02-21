Сьомий «Чехов фест»

Цього року він пройде з 14 по 27 березня за участі 11 театрів.
● 14.03 - Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра з виставою «Вася должен позвонить», квитки -https://bit.ly/2DeaS8u.
● 16.03 - Київський Національний академічний драматичний імені Івана Франка з виставою«Три товариші», квитки - https://bit.ly/2SWvgQQ
● 18.03 - Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» з виставою«Божественна комедія», квитки -https://bit.ly/2DesZLk
● 20.03 - Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки з виставою «Актрисі завжди вісімнадцять», квитки -https://bit.ly/2DdwxNP
● 23.03 - Івано-франківський академічний обласний музично-драматичний театр імені І. Франка з виставою «Енеїда», квитки -https://bit.ly/2QTh6xY
● 24.03 - Київський академічний молодий театр з виставою "Дядя Ваня", квитки - https://bit.ly/2CsikLx
Крім того, буде діяти сцена недержавних театрів:
15.03 – Театр «Нянькіни» (Суми) з виставою «Галю, ци-нація» у ТЮГу
17.03 – «Театр 19» (Харків) з виставою «Пожалел дурак дурочку» у ТЮГу
22.03 – «Харківський театр для дорослих» з виставою «Любовники» у Театрі «Нянькіни» (Троїцька, 1).
Потрапити на не державну сцену можна безкоштовно. Для цього:
1. Потрібно прийти до нашої каси в театрі ім. Щепкіна
2. Пред'явити квиток на основну сцену
3. Один глядач максимально може отримати по два квитки на кожну виставу сцени недержаних театрів.