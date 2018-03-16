Взяти участь у Венеційській бієнале зможе кожен український митець 58-а Міжнародна виставка мистецтв у Венеції триватиме з 11 травня до 24 листопада 2019 року.

Україну на ній представить проект «Падаюча тінь “Мрії” на сади Джардіні» під кураторством Відкритої групи.

9 травня 2019 року ополудні найбільший вантажний літак в світі «Мрія»*, пролетить над Венецією і на декілька секунд кине тінь на сади Джардіні. Всередині літака знаходитиметься HDD диск з інформацією про всіх нині живучих художниць та художників України або художні колективи, які погодились взятиучасть в проекті. Для цього достатньо заповнити анкету на сторінці www.ukrainian-pavilion.org. Заявки на участь у Венеційській бієнале Відкрита група** приймає до 10 квітня 2019 року.

«Ми звертаємося до усіх українських художників, художниць та художніх груп із пропозицією стати частиною проекту в національному павільйоні України. Незважаючи на техніку, ідеї, освіту і вік, запрошуємо заповнити анкету і кинути тінь «Мрії» на сади Джардіні, — розповідають куратори. — Наш проект присвячено переосмисленню поняття міфу, його значення та впливу на українське сучасне мистецтво. Розповідь про Мрію — це алегорична форма присутності у Венеції».

За результатами збору всіх даних буде створено архів, який у формі книги-довідника стане основою каталогу національного павільйону. Наповненням проекту стане не лише тінь «Мрії», а й міф довкола неї. В українському павільйоні протягом шести місяців буде відбуватись переповідання польоту з вуст в уста — довготривалий перформанс у спеціально створеній для нього сценографії.

«Проект «Падаюча тінь "Мрії" на сади Джардіні», що презентує Україну на Венеціанській бієнале, розповідає про нас як про країну з унікальним характером, здатну привнести нові сенси в дискусію про сучасне мистецтво та світ навколо. Переконана, що відібрана конкурсною комісією і підтримана Міністерством культури кураторська робота надихне світ говорити про Україну», — зазначила комісар українського павільйону, перший заступник міністра культури України Світлана Фоменко.

Венеційська бієнале – одна з провідних виставок сучасного світового мистецтва, яку оцінює міжнародне журі. Перша бієнале відбулася у 1895-му. З того часу вона відіграє ключову роль у формуванні сучасного мистецтва та художньої інтерпретації подій у світі. Тема цьогорічної виставки – «May You Live in Interesting Times» («Щоб ви жили в цікаві часи»). Саме в садах Джардіні знаходяться національні павільйони багатьох країн-учасників Бієнале (українська експозиція розміститься не в Джардіні, а в розташованому неподалік Арсеналі).

«Я не можу уявити собі кращого проекту для презентації на 58-й мистецькій бієнале у Венеції, як і кращої метафори для вираження цього спеціального моменту в історії України. Ми маємо великі мрії, не боїмося говорити про них, а головне ― прагнемо реалізувати їх. Таке послання має ідея «Відкритої групи». Або маємо відвагу Мріяти з великої літери, або то не мрії», — коментує Єжи Онух, директор польського інституту у Нью-Йорку і один із ініціаторів першої участі України в бієнале у Венеції у 2001.

Інформація про павільйон:

Національний павільйон України організовано Міністерством культури України.

Співорганізатором є Галерея Labirynt (Люблін, Польща).

Комісаром є Міністерство культури України — Світлана Фоменко, перший заступник Міністра культури України.

Куратор проекту – Відкрита група: Юрій Білей, Павло Ковач, Станіслав Туріна, Антон Варга.

* Ан-225 «Мрія» — найбільший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. «Мрія» з максимальною спорядженою масою 640 т є найважчим і найбільшим літаком в світі. Ан-225 був створений, перш за все, для потреб космічної програми для транспортування вантажів, зокрема, космічних кораблів багаторазового використання «Буран» і компонентів ракетної системи «Енергія».

** Відкрита група була заснована у Львові в серпні 2012 року. Сьогодні художня група складається з чотирьох учасників — Юрій Білей, Станіслав Туріна, Павло Ковач та Антон Варга. У 2013 році Відкрита група отримала Спеціальний, а в 2015-му — Головний призи Премії PinchukArtCentre. Їхні роботи були представлені в Українському національному павільйоні на 56-й La Biennale di Venezia. У 2017 робота групи була представлена у проекті Future Generation Art Prize @ Venice 2017 в рамках офіційної паралельної програми 57-ї Міжнародної виставки мистецтв у Венеції — La Biennale di Venezia.