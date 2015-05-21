Досуг

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 14:56283

Римский дебют сумской художницы

Работы выпускницы Сумской художественной школы Ольги Горбань получили первое признание в профессиональном художественном сообществе Италии

Ольга Горбань презентует три свои картины на выставке в римском Дворце Ферражоли (Palazzo Ferrajoli), построенном в XVI веке. Работы называются «Бабочка», «Скрытый мир», «Взрыв эмоций».

Ольга Горбань живет в Италии с 2007 года. Создает необычные текстурные картины, наряду с красками используя флористические материалы, кожу, стекло, бижутерию, ракушки, морские камни и много всего того, что на первый взгляд с изобразительным искусством не имеет ничего общего.

В чужой стране, тем более в Италии - мировом центре искусства, дизайна, моды и стиля, заявить о себе в профессиональной среде не так просто. Ольга выставляет картины на своей на странице в Фейсбуке и по мере возможности в частных галереях. С недавних пор итальянские галереи с художницей из Украины (Ольга позиционирует себя именно как украинская художница) стали сотрудничать намного охотней. Весной прошлого года ее картины, соединяющие подчеркнуто разнообразные элементы (прием коллажа), заметили профессионалы, занимающиеся популяризацией искусства и продвижением талантливых, но пока еще малоизвестных художников и поэтов. Ольга получила приглашение на выставку «L’Arte si Mostra» (в дословном переводе с итальянского «Искусство показывает себя»), которая проводится в престижном дворце Ферражоли (Palazzo Ferrajoli), построенном в XVI веке в центре Рима. В старинных залах дворца-музея на фоне мировых шедевров изобразительного искусства каждому из приглашенных участников разрешается выставить три работы. Ольга представила свои картины «Бабочка», «Взрыв эмоций» и «Скрытый мир».

Эта выставка - одна из инициатив итальянского издательства «Pagine». По ее итогам организаторы (среди которых известные в Италии издатель Лучано Лукарини, поэт и литературный критик профессор Плинио Перилли, искусствовед профессор Эгидио Элеутери) рецензируют каждую работу и дают художникам свои рекомендации. К примеру, Ольге Горбань посоветовали не менять оригинальный авторский стиль, по которому ее работы хорошо узнаваемы. По итогам выставки публикуются каталоги, благодаря которым талантливые художники имеют возможность попасть в поле зрения профессионалов и ценителей искусства, готовых заказывать работы.

О достижении сумской художницы нам рассказала ее мама, Марина Горбань, полагая, что сумским учителям будет приятно узнать о творческом росте своей ученицы.

- Ольга рисует с детства. Закончила с отличием художественную школу, - говорит Марина Горбань, вспоминая историю, как ее дочь попала в сумскую «художку». - Я помогала оформлять школьную стенгазету, и учительница начальных классов, зная, что я неплохо рисую, подумала, что домашние задания по рисованию выполняет не Оля, а ее мама. Однажды даже написала: «Не помогайте ей рисовать». Сначала я на это не обратила внимания. Потом Оля принесла заниженную оценку по рисованию за четверть, расплакалась и говорит: «Мама, сходи к учительнице и скажи, что это не ты рисуешь». Я собрала ее рисунки и пошла. Светлана Аркадиевна удивилась: мол, раз такое дело, срочно ведите ребенка в художественную школу. Оля поступила уже во второй половине учебного года, занималась с большой радостью и любовью. Ее работы стали отправлять на международные выставки – и в Украине, и за рубежом. Потом увлеклась батиком – училась в студии Татьяны Сурковой во Дворце детей и юношества. Ходила на разные творческие курсы. Училась фитодизайну в Экологонатуралистическом центре. Затем поступила в высшую школу искусств в Праге. Потом была академия парикмахерского искусства. Работая в Киеве парикмахером, Ольга по просьбе хозяйки создала дизайн салона красоты. Теперь пытается реализовать себя как художник в Италии. Она рисует картины, украшает мебель, бытовую технику, одежду… Приглашение на эту выставку Ольга расценивает как первый серьезный успех и шаг к признанию ее творчества в профессиональных кругах итальянских художников. У Оли своя авторская техника написания краской. Все работы неповторимы еще и потому, что используемые ею природные материалы оригинальны уже сами по себе.

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