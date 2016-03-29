Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23841

В СНАУ выбрали мисс

Ежегодно весной в Сумском национальном аграрном университете проходит праздник красоты, таланта, ума и сообразительности.

На сцене молодежно-развлекательного центра 8 девушек со всех факультетов университета боролись за титул «Мисс СНАУ 2019» и возможность представлять вуз на областном конкурсе «СтудМис Сумщины».

Что было?

Традиционно конкурс начался с выхода конкурсанток «Визитка». Продолжился конкурс динамичным дефиле в фирменных футболках Сумского НАУ, после которого конкурсантки покоряли присутствующих своей сообразительностью и остроумием в интеллектуальном конкурсе.

Самая яркая часть конкурса «Мисс СНАУ» обычно конкурс талантов. В этом году девушки удивляли зрителей изысканными современными, аутентичными народными танцами, мелодичными песнями и игрой на укулеле.

Традиционным и всегда чрезвычайно красивым было дефиле в платьях, которые лучше всего раскрывают будущей профессии участницы. Более того, именно этот номер является «изюминкой» конкурсной программы, ведь только студентки СНАУ соревнуются в создании и презентации уникальной платья. Девушки поразили разнообразием идей: тут тебе и рыболовные сети, и корона Мисс инженерно-технологического факультета, распечатанная на 3D-принтере.

Кто победил?

После длительной дискуссии жюри объявило свой вердикт:

Мисс Нежность - Виктория Гапон (факультет агротехнологий и природопользования);

Мисс Фантазия - Елена Кохана (биолого-технологический факультет);

Мисс Улыбка - Екатерина Давыдова (факультет пищевых технологий);

Мисс Эрудиция - Анастасия Мартыненко (юридический факультет);

Мисс Артистичность - Анастасия Гончар (строительный факультет);

Мисс Энергичность - Анна Радченко (факультет ветеринарной медицины);

Мисс Индивидуальность - Александра Деркач (инженерно-технологический факультет);

Мисс Изящество - Анастасия Токаренко (факультет экономики и менеджмента).

Наибольшую поддержку на странице Сумского НАУ в Instagram получила Анна Радченко, завоевав титул Мисс Интернет-любимица. А зал активно поддерживал Анастасию Мартыненко, которая и стала Мисс Зрительских симпатий.

Перед объявлением ожидаемого вердикта вечера, девушек поздравили все члены жюри и наградили лучших по их мнению. Так, фотограф Сергей Прокопенко отметил Елену Кохану, отдав ей титул «Мисс Фото 2019» и подарил сертификат на бесплатную фотосессию.

Лидер компании UNICE multibrand Алена Цуркановская отметила Анастасию Токаренко и представила ей сертификат на индивидуальное занятие по визажу и мейк-апу.

Каждая прекрасная представительница получила памятные подарки как от университета, так и от спонсоров конкурса.

Звание второй вице-мисс СНАУ получила студентка юридического факультета Анастасия Мартыненко, первой вице-мисс СНАУ - студентка факультета ветеринарной медицины Анна Радченко, А титул Мисс СНАУ завоевала студентка факультета экономики и менеджмента Анастасия Токаренко.

Традиционно в конкурсе «СтудМис Сумщины» принимают участие две участницы от каждого университета. И в этом году организаторы конкурса - ОО «Красота и ум Сумщины» - второй участницей, кроме Мисс СНАУ, выбрали Екатерину Давыдову, студентку факультета пищевых технологий, сообщает сайт вуза.

Досуг Конкурс красоты Мисс СНАУ СНАУ
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