Концерт Володимира Дороша у Сумах

Його голос з легкістю підкорює жіночі серця. Його хіти “Ресницами” та “Сердце танцует” звучать на чільних радіостанціях України. Його музика – це відвертість його душі.
ДОРОШ – музикант, виконавець, продюсер та успішний бізнесмен – представляє нову концертну програму.
– Мої пісні повністю віддзеркалюють моє життєве кредо: позитивне, легке, навіть святкове ставлення до всього, і зовсім не важливо, понеділок сьогодні або п’ятниця, – коментує ДОРОШ. – Не варто жити поспіхом!. Давайте насолоджуватися кожним моментом!
У своїх піснях, більшість із яких ДОРОШ написав сам, він ділиться власним досвідом, своїми життєвими цінностями, речами, близькими для багатьох. Подаруйте собі вечір щирої музики!
Продаж квитків на сайтах: sumy.karabas.com, sumy.internet-bilet.ua та в касах міста.
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