Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42190

Концерт Володимира Дороша у Сумах

24 травня о 19:00 у театрі ім. Щепкіна відбудеться концерт Володимира Дороша.

Його голос з легкістю підкорює жіночі серця. Його хіти “Ресницами” та “Сердце танцует” звучать на чільних радіостанціях України. Його музика  – це відвертість його душі.

ДОРОШ – музикант, виконавець, продюсер та успішний бізнесмен – представляє нову концертну програму.

– Мої пісні повністю віддзеркалюють моє життєве кредо: позитивне, легке, навіть святкове ставлення до всього, і зовсім не важливо, понеділок сьогодні або п’ятниця, – коментує ДОРОШ. – Не варто жити поспіхом!. Давайте насолоджуватися кожним моментом!

У своїх піснях, більшість із яких ДОРОШ написав сам, він ділиться власним досвідом, своїми життєвими цінностями, речами, близькими для багатьох. Подаруйте собі вечір щирої музики!

Продаж квитків на сайтах: sumy.karabas.com, sumy.internet-bilet.ua та в касах міста. 


Досуг Концерт
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