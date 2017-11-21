Концерт Володимира Дороша у Сумах 24 травня о 19:00 у театрі ім. Щепкіна відбудеться концерт Володимира Дороша.

Його голос з легкістю підкорює жіночі серця. Його хіти “Ресницами” та “Сердце танцует” звучать на чільних радіостанціях України. Його музика – це відвертість його душі.

ДОРОШ – музикант, виконавець, продюсер та успішний бізнесмен – представляє нову концертну програму.

– Мої пісні повністю віддзеркалюють моє життєве кредо: позитивне, легке, навіть святкове ставлення до всього, і зовсім не важливо, понеділок сьогодні або п’ятниця, – коментує ДОРОШ. – Не варто жити поспіхом!. Давайте насолоджуватися кожним моментом!

У своїх піснях, більшість із яких ДОРОШ написав сам, він ділиться власним досвідом, своїми життєвими цінностями, речами, близькими для багатьох. Подаруйте собі вечір щирої музики!

Продаж квитків на сайтах: sumy.karabas.com, sumy.internet-bilet.ua та в касах міста.



