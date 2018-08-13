Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58369

Сумчан приглашают на сольный стендап концерт «Комик из региона»

Феликс Редька - комик из маленького, провинциального города Сумы, который представляет, пожалуй, самый андеграундный жанр комедии в Украине.

За год гастролей по самым различным местам, начиная от театров "тысячников", заканчивая ужасными пивнухами в промзонах заводских городов, он собрал уникальную сольную программу которой готов поделиться с зрителем.

Феликс входит в десятку лучших стендап-комиков Украины (по версии фестиваля ISUF), а так же имеет в послужном списке несколько эфиров в украинских юмористических передачах. Он опытен, он искренний и он смешной. Он именно тот кто точно выложиться на максимум ради Вашего настроения и абсолютно честно скажет: «Спасибо, что пришли».

Шоу 18+.
Билеты на karabas.com и internet-bilet.ua.

Досуг Стендап
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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