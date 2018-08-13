Сумчан приглашают на сольный стендап концерт «Комик из региона»

За год гастролей по самым различным местам, начиная от театров "тысячников", заканчивая ужасными пивнухами в промзонах заводских городов, он собрал уникальную сольную программу которой готов поделиться с зрителем.
Феликс входит в десятку лучших стендап-комиков Украины (по версии фестиваля ISUF), а так же имеет в послужном списке несколько эфиров в украинских юмористических передачах. Он опытен, он искренний и он смешной. Он именно тот кто точно выложиться на максимум ради Вашего настроения и абсолютно честно скажет: «Спасибо, что пришли».
Шоу 18+.
Билеты на karabas.com и internet-bilet.ua.
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