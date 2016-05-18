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Пятая «Ночь музеев» в Сумах

«Будущее традиций» - такую тему в этом году выбрали для фестиваля

18 мая в сквере у «Альтанки» на Театральной площади уже в пятый раз состоялось открытие фестиваля «Ночь музеев». Вниманию зрителей было представлено театральное действо, в ходе которого актеры студий «ARTelь moda» и Артель «МИФ» замерли в виде живых скульптур в костюмах людей из прошлых эпох и причудливых профессий. Представление сопровождала музыка, исполненная на виолончели, и дополнили белоснежные декорации, которыми была украшена «Альтанка». Подарком для маленьких сумчан стали воздушные шары с логотипом фестиваля. А своеобразным сюрпризом стал самолет в небе над городом, из которого разбросали открытки с пожеланиями от актеров, художников, музыкантов открыть на Театральной площади в Сумах современный художественный центр.

Заслуженный скульптор Украины Борис Егиазарян поздравил сумчан с открытием фестиваля, который стал для Сум уже традицией, как, впрочем, и для всей Европы. Организаторы пригласили присутствующих посетить художественные локации, подготовившие специальные программы.

Среди них: Сумской областной художественный музей имени Н.Х.Онацького, Сумской областной краеведческий музей, Мемориальный дом-музей А.П.Чехова на Луке, Музей техники и Музей «Колокола памяти», которые на протяжении всего дня знакомили со своими экспозициями. Художественная галерея BureauART подарила возможность посетить мастер-класс по живописи от киевского художника Владислава Ширшевського. А Сумская городская галерея пригласила посетить вернисаж двух выставок: Оксаны Хоруженко «Игра света», где она представила керамику, и известного художника с Волыни Василия Красеха, который привез в Сумы экспозицию «Карпаты +». Обе выставки действуют до 2 июня. В библиотеке Сумского государственного университета желающие могли ознакомиться с работами сумского художника, члена НСХУ Александра Чередниченко «Опять весна и снова надежды ... Снова меня баюкают мечты». А на трибуне стадиона «Юбилейный» увидеть плоды художественного проекта «Голый энтузиазм »от молодых художников Надежды Билокур, Кати Гезы, Александра Заступа, Михаила Грудия и других. В галерее «Наша» (на Псельской) вниманию зрителей представлена выставка скульптур «Переход», автором которых является Артур Гармидер (г.. Львов).

Для ценителей классической и джазовой музыки во дворике возле галереи BURUART, на улице Воскресенской, концерт от художественного центра «Street Art Ring», можно было услышать сумские музыкальные группы и увидеть батл барабанщиков и джейн-сейшн.

Для ценителей Мельпомены дали представления: в Сумской областной универсальной научной библиотеке - Молодой любительский театр людей с физическими недостатками «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»; в Конгресс-центре СумГУ - ЖАЛЮгідний театр Дмитрия Некрасова «Как избавиться от мертвого пса в субботу вечером»; Театр «Нянькины» - «Ты. Ромео и Джульетта»; молодежный драматический театр «Трафарет» - «Жизнь насекомых». Кроме того, пятнадцатиминутные мини-спектакли «Окна в тени» и «Ночная сказка» вниманию зрителей представили Театр «Нянькины», Артель «МИФ» и Dance Centre "Artes", а театральная платформа «Другие» и музыкальная мастерская Татьяны Шатилова подарила Instrumental performance «Verona» в цветном светодиодном дополнении.

Таким образом фестиваль «Ночь музеев» становится визитной карточкой нашего города.

                                                                                                     Стася Ивашкевич

Досуг Ночь музеев Фестиваль
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