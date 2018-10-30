«Лазанья по французьки» у Сумах Супер зіркова прем'єра комедії на дві дії «Лазанья по французьки» за п'єсою Марка Камолетті відбудеться у Сумах 27 травня у театрі ім. Щепкіна. Початок о 19.00.

Дмитро Лаленков, Тамара Яценко, Марина Ягодкіна, Георгій Хостікоєв, Христина Синельник і Євген Паперний так легко і невимушено висвітлюють інтриги Камолетти, що бульварна комедія на очах у публіки перетворюється на веселу і по-справжньому смішну театральну гру.

Легкі, невибагливі, бульварні комедії відомого французького комедіографа Марка Камолетті з успіхом йдуть не тільки у Франції, але і в Великобританії, Фінляндії, Німеччини. Візьміть афішу будь-якого театру і обов'язково знайдете в ній «Гарнір по-французьки» або «Занадто одруженого таксиста». У своїх творах Камолетти висміює пікантні життєві ситуації, які мають місце і в нашому житті, можливо в цьому причина того величезного успіху, яким користуються його комедії. «Лазанья по-французьки» - це комедія, в якій все так загралися, що часом не можуть згадати, хто вони і кого повинні зображати.

А, якщо серйозно, то кращий в спектаклі акторський ансамбль: Дмитро Лаленков, Тамара Яценко, Марина Ягодкіна, Георгій Хостікоєв, Христина Синельник і Євген Паперний так легко і невимушено висвітлюють інтриги Камолетти, що бульварна комедія на очах у публіки перетворюється на веселу і по-справжньому смішну театральну гру.

Тривалість вистави 2 год. 25 хвилин з одним антрактом. Спектакль розрахований на найширшу глядацьку аудиторію: кожній людині потрібно іноді посміятися.

Продаж квитків на сайтах sumy.karabas.com, sumy.internet-bilet.ua та в усіх касах міста