Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49228

«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!

30 травня о 19.00 в театрі ім. Щепкіна відбудеться гумористичне шоу «Вар’яти-шоу».

Зірки Нового каналу, найбільш гастролююче гумористичне шоу країни – «Вар’яти-шоу» – везуть до Тернополя нову 2-годинну програму!

Як завжди, багато жартів про відносини в сім’ї та на роботі, про тих, кого обожнюємо і трошки ненавидимо, про коханих дружин та всезнаючих тещ, про дітей та батьків – словом, про все, чим вирує життя навколо. І, головне, без політики. Цілих дві години, блискучого гумору і позитиву.

ВАР'ЯТИ-ШОУ було створено в 2010 році кращими представниками українського гумору. Шоу позбавлене російської мови та нецензурної лексики, практично відсутні жарти «нижче пояса» та на політичну тематику - переважає побутова тема.

Очільник Вар'ятів - відомий український телеведучий Сергій Притула.

Сьогодні до складу Вар'ятів входять артисти: Сергій Притула, Володимир Жогло, Володимир Ковцун, Віталій Тильний, Сергій Полупан, Валентин Сергійчук.

Продаж квитків на сайтах sumy.karabas.com, sumy.internet-bilet.ua та в усіх касах міста.®

Досуг Анонс Вар’яти
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Кино Дружба
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«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
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Кино Космос
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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