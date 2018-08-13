«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!

Зірки Нового каналу, найбільш гастролююче гумористичне шоу країни – «Вар’яти-шоу» – везуть до Тернополя нову 2-годинну програму!
Як завжди, багато жартів про відносини в сім’ї та на роботі, про тих, кого обожнюємо і трошки ненавидимо, про коханих дружин та всезнаючих тещ, про дітей та батьків – словом, про все, чим вирує життя навколо. І, головне, без політики. Цілих дві години, блискучого гумору і позитиву.
ВАР'ЯТИ-ШОУ було створено в 2010 році кращими представниками українського гумору. Шоу позбавлене російської мови та нецензурної лексики, практично відсутні жарти «нижче пояса» та на політичну тематику - переважає побутова тема.
Очільник Вар'ятів - відомий український телеведучий Сергій Притула.
Сьогодні до складу Вар'ятів входять артисти: Сергій Притула, Володимир Жогло, Володимир Ковцун, Віталій Тильний, Сергій Полупан, Валентин Сергійчук.
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