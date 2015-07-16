Могриця збирає небайдужих до краси та природи З 21 червня ландшафти Могриці Сумського району знову зустрічають художників ленд-арт симпозіуму «Простір покордоння», що проходить вже 22 роки поспіль.

Особливістю цьогорічного проекту у відкритому просторі є паралельне проведення виставки робіт цих же митців у харківському Центрі сучасног

Репрезентація ленд-арту в галерейному просторі — завдання не з простих. Саме тому організатори виставки «Більший простір», яка триватиме до 10 липня, підійшли до його вирішення нестандартно. Ця виставка — проект ленд-арт симпозіуму “Простір покордоння”, який щорічно проходить поблизу села Могриця Сумської області, на крейдяному плато, багатому на археологічні знахідки, біля скіфського та слов’янського городищ. Симпозіум поза комерцією та традиційною галерейною аджендою. За двадцять два роки існування Могриця стала ленд-арт лабораторією, де досліджується взаємодія мистецтва з ландшафтом, і нині існує як платформа для різноманітних художніх практик та обміну досвідом митців з усієї країни.

Акумулюючи досвід і трансформуючись подібно до живого організму, «Простір покордоння» набуває здатності до саморефлексії та усвідомлення потреби в розвитку й оновленні. З кожним новим симпозіумом, варіюючи коло учасників і відповідно наповнюючись новими змістами, простір Могриці розширюється, не змінюючи при цьому своїх фізичних параметрів. Унаслідок експерименту з новим форматом (кураторські групи і ряд нових учасників, раніше непричетних до ленд-арту), коло використаних художниками медіумів та охоплених проблем суттєво розширилось. У минулорічному проекті «Формула горизонту» до звичних уже ленд-арт творів та перформансів у природному оточенні додалися інсталяції, соціальні інтервенції, зросла кількість фото-, аудіо- та відеоробіт.

Бажаючи відійти від традиційного для симпозіуму формату виставки-звіту, куратори проекту в ЄрміловЦентрі (Наталія Маценко, Віталій Кохан, Костянтин Зоркін, Станіслав Туріна) прагнули, щоби «Більший простір» став продовженням резиденції, етапом в осмисленні досвіду в інакшому контексті. Експозиція має на меті показати, як простір стає більшим за рахунок збагачення у смисловому полі. Дослідити маршрути, за якими щороку перезнаходиться ідентичність місця та ідентичність самих учасників симпозіуму в цьому місці. Як відбувається переусвідомлення мистецьких проблем через колективний та особистий досвід у ситуації, де розмиваються межі художнього поля як такого. Виставка стає черговим субпростором у символічному просторі Могриці, доповнюючи перелік його топосів.

Уникаючи використання фотодокументації як звичного і найпростішого способу показати створені на резиденції роботи, організатори виставки запропонували бажаючим учасникам натомість створити нові роботи, що осмислюватимуть ландшафт могрицького крейдяного плато (де тривалий час був закинутий нині кар’єр) та в цілому «Простір покордоння» — і як фізичний простір, і як соціальне явище, мистецьку спільноту з власними характеристиками, та його взаємодію з новим контекстом — простором ЄрміловЦентру. Аудіо-візуальні роботи, сайт-специфік інсталяції та об’єкти, що відсилають до ключових елементів ландшафту Могриці, таких як крейдяний кар’єр, степ, ріка і палюче сонце, до могрицької флори і фауни, історії та геології місця, створили безпосередньо для виставки Катерина Бучацька, Юрій Єфанов, Маргарита Журунова і Богдан Локатир, Костянтин Зоркін, Люся Іванова, Олексій Коношенко, Світлана Кошелєва, Ярослава Майстренко, Тимофій Осипов, Антон Саєнко, Оксана Солоп, Анна Тарадіна, Віолетта Терлига і Вікторія Телетьєн. Органічно вписалися в експозицію і об’єкти Єгора Анцигіна та Наталії й Олега Коханів, привезені з Могриці.

Також на виставці були показані відео, присвячені природному і соціальному середовищу Могриці, створені художниками/цями під час резиденції, адже повноцінно презентувати медіароботи з симпозіуму є змога лише поза ним. Їх автори: Відкрита група, Томаш Гажлінскі, Марина Конєва, Денис Курдіт, Катерина Лібкінд, Сергій Малюк, Ілля Новгородов і Віталій Протосеня, Станіслав Туріна, Ольга Чекотовська.

Паралельно з виставковим проектом триває чергова ітерація резиденції, цьогоріч з темою «Зворотний зв’язок». Протягом відкриття виставки у просторі ЄрміловЦентру тривала пряма трансляція з Могриці, і глядачі мали змогу поринути в атмосферу симпозіуму «тут і тепер».

Учасники проекту: Єгор Анцигін, Юрій Білей, Катерина Бучацька, Відкрита група, Томаш Гажлінскі, Юрій Єфанов, Маргарита Журунова, Костянтин Зоркін, Люся Іванова, Марина Конєва, Олексій Коношенко, Наталія Кохан, Олег Кохан, Світлана Кошелєва, Денис Курдіт, Катерина Лібкінд, Богдан Локатир, Ярослава Майстренко, Сергій Малюк, Ілля Новгородов, Віталій Протосеня, Тимофій Осипов, Антон Саєнко, Оксана Солоп, Анна Тарадіна, Вікторія Телетьєн, Віолетта Терлига, Станіслав Туріна, Ольга Чекотовська, Юрій Штайда.

Куратори проекту: Наталія Маценко, Віталій Кохан, Костянтин Зоркін, Станіслав Туріна

Команда організаторів: Ганна Гідора, Юрій Вишняков, Вікторія Бронза, Ярослава Бондарчук

о мистецтва ЄрміловЦентр.