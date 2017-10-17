Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58280

Ювілейна «Стара Фортеця»

29-30 червня у Тростянці відгримів 10-й ювілейний фестиваль історичної реконструкції «Стара фортеця. Подорож крізь століття».

Ювілейний міжнародний фестиваль відзначився найбільшою за усі роки кількістю реконструкторів, яких з’їхалося до Тростянця аж 550 - із України, Молдови, Чехії, Франції. Це чоловіки та жінки різного віку, різних професій, яких об’єднало бажання відчути дух середньовіччя та донести його до вболівальників через призму спортивного азарту.

Популяризація середньовічного бою серед молоді, відтворення побуту Середньовіччя, старовинної музики та середньовічних танців – такою є мета фестивалю, який вчить кожного з нас шанувати прадавні історичні події.

- Це дійсно подорож крізь століття з реальним адреналіном і відчуттями! Цілих 10 років ми розвиваємо цей фестиваль з нуля! Десять років послідовної кропіткої праці нашої команди вивели його в перелік найкращих фестивалів історичної реконструкції України!, - емоційно зазначив Юрій Бова, міський голова Тростянецької громади.

Учора ввечері відбулось урочисте закриття фестивалю. Кожен з клубів історичної реконструкції проявив себе якнайкраще, неперевершеним був виступ клубу Taurus: перше місце у номінації 12х12; перше місце у номінації 15х15! Неймовірні враження залишилися у вболівальників від виступів жіночих команд!

Досуг Стара фортеця Тростянец
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