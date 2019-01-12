«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити 9 липня в Лебединському міському художньому музеї ім. Б.К. Руднєва відкрилася дещо неординарна та навіть унікальна виставка-футоподорож «Мальтси-Лебурбу» (Мальта-Сицилія-Лебедин-Урочище Бурлюк), яка одразу привернула до себе увагу громадськості.

Це перша в історії музею виставка-футоподорож, концепція якої розроблена сумськими митцями Костянтином Аленінським, Сергієм Гуцаном та Віктором Нечаєм. До експозиції виставки увійшли 25 фотосвітлин та 2 живописні композиції, що пов’язують Лебедин з футуристичним рухом України та Європи, який до речі, цього року «відзначає» свій 110-й день народження.

Дата відкриття – 9 липня, теж обрана не випадково. Адже саме 9 липня, за старим – Григоріанським календарем, на хуторі Семиротіка (поруч з Лебедином) народився один із основоположників українського та російського футуризму – Давид Бурлюк.

Щодо самої футомандрівки, то вона розпочалася місяць тому з екзотичної країни – Мальти, що в Середземному морі. «Вікном до Мальти» стали оригінальні фотосвітлини члена Національної спілки фотомайстрів України Сергія Гуцана. Наступний етап – Сицилія, а саме діючий вулкан Етна, на якому кілька тижнів тому Віктор Нечай втановив орієнтир до «Бурлючого скарбу» (захований на початку червня в Урочищі Бурлюк – колишній хутір Семиротівка). Третій етап – Лебедин, а саме художній музей, де відкрилася виставка «Мальтси-Лебурбу». Завершує футомандрівку четвертий етап – подорож до «Урочища Бурлюк» з Костянтином Аленінським та встановлення там мальтійського хреста.

Виставка дуже цікава та, дійсно, унікальна. 23 чорно-білих та 3 кольорових світлини перетворюються на справжній мистецький трактат про острівну країну в Середземному морі. Фотосвітлини Сергія Гуцана – це дивний сплав вражень та емоцій від урбаністичної культури, історії та традицій Мальти. І хоча невблаганний час, поглинає все, змінюючи обличчя багатьох міст и країн, та Мальта змогла його зберегти, як і характер врешті-решт.

На своїх фото Сергій Гуцан намагається силою мистецтва затримати у часі «ту прекрасну мить», коли ще відчуваєш неповторну атмосферу. Хто, як не художник може краще «провести» нас незнайомим містом, відкрити для нас його чари. А дивуватися є чому – розкішна архітектура, що оживає не менш цікавою публікою, яка крокує вуличками міста. І кожна історія особлива, мов ретро фото, віднайдене в антикварній крамниці міста.

Естафету від Мальти по черзі перехоплюють Сицилія, Лебедин, та нарешті – Урочище Бурлюк, карта-схема якого підготовлена сумським художником Костянтином Аленінським. Урочище Бурлюк стало і початком і кінцем довгої дороги, якою пройшла виставка від ідеї до свого втілення. Саме, в Урочищі Бурлюк після вернісажу виставки і був встановлений Мальтійський хрест, як символ історичної віхи на 110- річному шляху розвитку футуризму.

Виставка стала справжньою мистецькою подією для лебединців, яких того дня до Музею завітало чимало. Сумських митців привітав міський голова Олександр Бакликов, відзначивши, що сьогодні, як ніколи мистецтво об’єднує людей, розчиняючи кордони та долаючи величезні відстані, що і підтвердила лебединська виставка-футомандрівка «Мальтси-Лебербу». Міський голова також вручив подяки Сергію Гуцану, Костянтину Аленінському та Віктору Нечаю «за вірне служіння мистецтву, талант і невтомний творчий пошук, а також з нагоди відкриття виставки «Мальтси-Лебурбу» в Лебединському міському художньому музеї ім. Б.К. Руднєва».

Своїми враженнями ділилися й інші гості присутні на відкритті: Світлана Тонкошкур, Іван Мальцев, Сергій Демченко, а також учні Лебединської СШ №7 із оздоровчого табору при ЦПО.

Відвідати виставку «Мальтси-Лебурбу» в Лебедединському міському художньому музеї ім. Б.К. Руднєва можна буде впродовж місяця з моменту її відкриття. Музей знаходиться за адресою: пл. Волі, 17, тел. 2-18-81. Графік роботи: вт.-пт.: з 08:00 до 17:15, сб. з 08:00 до 16:00. Вихідні: неділя та понеділок.

Андрій Гєльмінтінов, директор Лебединського міського художнього музею