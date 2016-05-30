Наш сериал: Шерлок Холмс по-сумски В Украине приступили к съемкам сериала «Лучший сыщик» по мотивам произведений сумского писателя Владислава Ивченко.

23 сентября в Киеве начались съемки пилотной серии. В основе сюжетной линии - украинский аналог Шерлока Холмса.

О чем сериал?

Детективный сериал «Лучший сыщик» (на украинском языке) расскажет о приключениях украинского Шерлока Холмса – Ивана Пидопригоры. Финансы для съемок пилотных серий выделил Украинский культурный фонд. Это почти 10 миллионов гривен. Их получила StarLightMedia (Vaverka Production).

Жанр сериала обозначен как псевдоисторический авантюрный детектив с элементами комедии. Он является экранизацией книги сумского писателя Владислава Ивченко об Иване Карповиче Пидопригоре, бывшем следователе Киевского охранного отделения жандармерии, который в начале ХХ века решил осесть на полтавском хуторе. Однако героя тянет к расследованиям.

Автор сценария - Евгений Григоренко, режиссер - Александр Кириенко.

Первые впечатления от съемок

Мы связались с Владиславом Ивченко, который рассказал о своих впечатлениях от съемок.

- Расскажи где проходят съемки?

- Сегодня снимали на окраине Киева, на каком-то стадионе. По сюжету эпизод происходит на футбольном матче. Здесь все завешано афишами под старину. Куча народу, больше сотни актеров массовки, много техники, все это движется, живет по своему сценарию. Все это, конечно, впечатляет.

- А какой это год?

- Примерно 1910.

- Какую роль на съемках отвели тебе?

- Свадебного генерала. Мне позвонили, спросили: «Мы начинаем. Хочешь посмотреть?» Я захотел, приехал. Здесь прошло торжественное открытие, сфотографировались, дал интервью каналу, посмотрел, как режиссер командует процессом, пообедал и поехал…

- Как Вам Иван Карпович (его играет актер Киевского театр им. Ивана Франко Дмитрий Рыбалевский. – Ред.)?

- Ну, я представлял его чуть иначе, но о’кей. Мы с ним пообщались. Оказалось, что у него бабушка из Сум, так что он часто был у нас на летних каникулах. Только познакомились, он у меня спрашивает: «А Вы из Сум?». Я: «Да». А он мне: «Пришиб – короли!» Я: «К чему бы это?». Ну, он и рассказал про бабушку.

- Что по сюжету?

- Это пилотная серия по одному из рассказов второй книги «Лучший сыщик на службе частного капитала». Вообще сериал будет не дословный, по мотивам. Но достаточно близко к тексту. Иногда серия из двух рассказов, в другом месте…

- Расскажите об идее сериала? У кого она возникла?

- Идея давняя, уже года 2-2,5 прошло. Ко мне обратились с канала, я дал согласие.

- Почему так долго?

- На самом деле это быстро. Сначала были другие каналы, но дальше разговоров дело не пошло. Здесь мы подписали бумаги, начался процесс работы над сценарием. Потом нашлось госфинансирование из Украинского культурного фонда на пилотную серию. Если бы не господдержка, затянулось бы еще...

- Когда ждать первую серию?

- Закончить съемки, сделать монтаж должны до конца года. Там дедлайн от фонда. Потом покажут пилотную серию, так сказать, заказчику. А там посмотрим. Будет еще финансирование или искать инвестора.

- Сколько серий?

- Сценарий уже почти готов на восемь серий.

- То есть, когда ждать Ивана Карповича на экране, пока неизвестно?

- Пока да. Показывать будут, когда будут готовы все серии. Ждали 2 года, подождем еще чуть-чуть…

«Снимать историческое кино невозможно ни в одном из городов Украины»

Продюсер сериала Инесса Соболева рассказала «Детектор медиа» о создании сценария в сотрудничестве с автором и съемках исторических фильмов среди улиц с кондиционерами на фасадах.

- Нам повезло с Владиславом. Он с самого начала дал понять, что хочет иметь отношение к созданию сериала, но не настаивал, что он будет решать, утверждать. Он прекрасно понимал, что мы делаем этот продукт для телевидения. У него нет опыта создания сериального продукта. Поэтому окончательное слово за нами. Но я стараюсь его привлекать к каждому этапу.

С самого начала мы с ним проговаривали, что может и чего не может быть по сюжету. В приложении к лицензионному соглашению с ним есть некоторые пункты, касающиеся героя и его мира, что герой не может вести себя так, так и так.

- Вы приобрели права на все семь книг, которые уже вышли?

- Мы заключили лицензионное соглашение, касающееся персонажа и книг. Сейчас мы взяли для экранизации одну книгу. Но Иван Карпович Пидипрыгора полностью с нами, в соответствии с соглашением.

- Вы упомянули о правах на мир персонажа. Что она включает?

- Главного героя, его конфидентов, второстепенных персонажей, сюжетные линии. Г-н Владислав сделал большое исследование той эпохи. И все его сюжеты, хотя некоторые из них кажутся причудливыми, основаны на исторических событиях. И наша задача - создать вселенную, придерживаясь жанра: авантюрного псевдоисторического детектива с элементами комедии. Мы хотим снимать развлекательный, зрительский сериал, из которого будет понятно, что в то время хутор Курбаны в Ромнах был крутым местом, потому что там жил лучший сыщик, к которому приезжали за помощью люди со всего мира.

- Насколько сильно вы переделывали сюжет, когда писали сценарий «Лучшего сыщика»?

- Думаю, мы добавили хорошую историю. В книге один из важных элементов - это хутор Ивана Карповича. Это его мечта, на которую он собрал денег и купил. Мы добавили антагониста, который хочет забрать хутор.

- Кто именно нашел эти книги?

- Мне показал их мой товарищ и сказал, что издатель всегда жалеет, что никто не экранизирует. Я почитала, мне понравилось. После этого я показала эти книги управляющему директору ICTV. Она сказала, что ей очень нравится язык, герои. Тогда мы начали общаться с автором.

- Какие статьи расходов самые большие?

- Много денег заберут реквизит, декорации и костюмы - у нас исторический костюмированный экшн - жанр, самый дорогой в производстве. Во-первых, нужно воссоздать эпоху. Во-вторых, к сожалению, наши реалии таковы, что снимать исторический материал нельзя ни в одном городе Украины, потому что слева висит вывеска «Супермаркет Ассорти», а справа - десять кондиционеров. На такой улице сложно снимать нечто большее, чем просто диалог героев, потому что все эти лишние детали лезут в кадр. А снять драку, перебежку, перестрелку вообще невозможно. И я даже не понимаю, как это можно исправить, так как пластиковые окна уже поставлены, балкончики надстроены. Очень хорошо, что есть натуральная площадка в Нежиловичах, где построены улицы уездного города. Мы собираемся часть материала снимать там.

- В вашем мире есть автомобили?

- И не только. Мы рассказываем о начале технического прогресса, начале ХХ века. Поэтому у нас есть истории о дирижаблях, и о телеграфе, и о холодильном шкафе, и о душе, и о туалете.

- Когда сериал покажут в эфире?

- Летом 2020 года мы планируем снять 8-ю серию. И если все получится, то в эфире сериал будет в 2021 году. Это зависит не только от самого сериала, но и от программной сетки канала.

Биографическая справка

Владислав Ивченко родился в 1976 году. По образованию экономист (закончил СумГУ), работал журналистом и редактором в газете «Данкор» и «ДС-экспресс».

Пишет с 1998 года. Дипломант конкурса «Коронация слова-2009» за роман «Яркая жизнь и необычайные приключения Звездной Мальвы», обладатель третьей премии «Коронации слова-2011» за роман «Столп самодержавия, или Пятнадцать дел Ивана Карповича Пидопригоры» (в соавторстве с Юрием Камаевым) – это первая книга из серии.

Дипломант конкурса «Коронация слова-2012» за киносценарий украинского вестерна «Однажды на Диком Востоке». Обладатель премии остросюжетной литературы «Золотой пистолет» конкурса «Коронация слова-2013» за книгу «Лучший сыщик империи на службе у частного капитала». Получил третью премию конкурса «Коронация слова-2014» за роман «Панычи». Летом 2014 года стал победителем конкурса «Новелла по-украински» с рассказом «Стоим!». Роман «2014» стал победителем премии «Литакцент года-2015» в номинации «Проза».