Пушистики снова в Сумах!

На выставке представлены еноты, сурикаты, декоративные кенгуру и олененок, множество пушистых кроликов и морских свинок, и, конечно же, африканские улитки.
На радость детворе и взрослым, пушистиков и улиток можно гладить, кормить и фотографировать – тоже можно!
Вас ждут каждый день с 10.00 до 20.00. Без перерыва и выходных.
Тел. для справок 050-976-07-81, 097-978-52-12.
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