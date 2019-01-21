Пушистики снова в Сумах! С 10 октября по 3 ноября на третьем этаже универмага «Киев» сумчане и гости нашего города могут посетить выставку пушистиков и африканских улиток.

На выставке представлены еноты, сурикаты, декоративные кенгуру и олененок, множество пушистых кроликов и морских свинок, и, конечно же, африканские улитки.

На радость детворе и взрослым, пушистиков и улиток можно гладить, кормить и фотографировать – тоже можно!

Вас ждут каждый день с 10.00 до 20.00. Без перерыва и выходных.

Тел. для справок 050-976-07-81, 097-978-52-12.