Выглядеть по-итальянски! ® Сегодня настоящую моду обретает итальянский стиль – он может использоваться в нашей стране, а может пригодиться Вам, если Вы собираетесь посетить такую замечательную страну, как Италия.

Не секрет, что в этой стране даже форма у полицейских разрабатывается мастерскими Армани – что уже говорит о женщинах, которые уделяют максимум внимания внешнему облику и стилистике. В этой стране существуют собственные каноны стилистики и элегантности.

Если говорить про обувь, то известно многообразие итальянской обуви в Украине, представленной сегодня на рынке – от кроссовок и босоножек до сапог. Те же "итальянки" направлены на достижение комфортных условий и в то же время избегают нанесения ущерба внешней красоте.

Например, на занятиях спортом следует использовать спортивные кроссовки, при походе на пляж важно надевать сланцы и так далее. Что касается ежедневной жизни, то настоящим трендом на сегодняшний день считаются туфли с острыми носками и высоким каблуком, которые могут показаться весьма претенциозными. Но итальянки склоны носить подобную обувь с большим достоинством и при этом не морщиться, не жаловаться на то, что у них устают ноги. В процессе проектирования такой обуви вряд ли кто-то думает о комфорте, но так уже принято в данной стране, чтобы обувь, прежде всего, слыла красивой. И если Вы желаете выглядеть, как настоящая итальянка, то соблюдайте такую же тенденцию.

Весьма популярной у итальянцев является также джинсовая одежда. Как правило, это главная гардеробная часть и на данный момент особенно популярной являются устаревшие джинсы – не только брюки, но и куртки, и юбки.

Также популярным является пирсинг или хотя бы ношение клипсы. Традиционно итальянцы не пользуются ярким макияжем, хотя и любят смотреться наиболее чувственно. Итальянки умудряются чувствовать тонкую границу между тем, что дозволено и тем, что становится пошлы и не переступать эту границу. Это позволяет им выглядеть красиво и аппетитно.

И еще необходимо отметить, что жители данной страны стремятся обновить собственный гардероб практически с наступлением каждого нового сезона. Итальянцы и итальянки любят одеваться по моде, их женщины стремятся подчеркивать собственную фигуру и скрывать по максимуму недостатки. К тому же они стараются соблюдать собственные традиции и не изменяют знаменитому итальянскому стилю.

Хотя надо отметить, что при желании скопировать данный стиль – не так уж тяжело. Главное – не прибегайте к особенным излишествам. К тому же, обращайте особенное внимание на аксессуары, способные изменить к лучшему любой наряд – каким бы безнадежным он не казался изначально.