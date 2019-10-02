Досуг

admin
admin
Сегодня 15:55129

Выглядеть по-итальянски! ®

Сегодня настоящую моду обретает итальянский стиль – он может использоваться в нашей стране, а может пригодиться Вам, если Вы собираетесь посетить такую замечательную страну, как Италия.

Не секрет, что в этой стране даже форма у полицейских разрабатывается мастерскими Армани – что уже говорит о женщинах, которые уделяют максимум внимания внешнему облику и стилистике. В этой стране существуют собственные каноны стилистики и элегантности. 

Если говорить про обувь, то известно многообразие итальянской обуви в Украине, представленной сегодня на рынке – от кроссовок и босоножек до сапог. Те же "итальянки" направлены на достижение комфортных условий и в то же время избегают нанесения ущерба внешней красоте.

Например, на занятиях спортом следует использовать спортивные кроссовки, при походе на пляж важно надевать сланцы и так далее. Что касается ежедневной жизни, то настоящим трендом на сегодняшний день считаются туфли с острыми носками и высоким каблуком, которые могут показаться весьма претенциозными. Но итальянки склоны носить подобную обувь с большим достоинством и при этом не морщиться, не жаловаться на то, что у них устают ноги. В процессе проектирования такой обуви вряд ли кто-то думает о комфорте, но так уже принято в данной стране, чтобы обувь, прежде всего, слыла красивой. И если Вы желаете выглядеть, как настоящая итальянка, то соблюдайте такую же тенденцию.

Весьма популярной у итальянцев является также джинсовая одежда. Как правило, это главная гардеробная часть и на данный момент особенно популярной являются устаревшие джинсы – не только брюки, но и куртки, и юбки.

Также популярным является пирсинг или хотя бы ношение клипсы. Традиционно итальянцы не пользуются ярким макияжем, хотя и любят смотреться наиболее чувственно. Итальянки умудряются чувствовать тонкую границу между тем, что дозволено и тем, что становится пошлы и не переступать эту границу. Это позволяет им выглядеть красиво и аппетитно.

И еще необходимо отметить, что жители данной страны стремятся обновить собственный гардероб практически с наступлением каждого нового сезона. Итальянцы и итальянки любят одеваться по моде, их женщины стремятся подчеркивать собственную фигуру и скрывать по максимуму недостатки. К тому же они стараются соблюдать собственные традиции и не изменяют знаменитому итальянскому стилю.

Хотя надо отметить, что при желании скопировать данный стиль – не так уж тяжело. Главное – не прибегайте к особенным излишествам. К тому же, обращайте особенное внимание на аксессуары, способные изменить к лучшему любой наряд – каким бы безнадежным он не казался изначально.

Досуг
view counter
view counter

Новости

В Сумах рестарт отопительного сезона назначили на 25 октября
Вчера 09:37
Вонючее дело: суд оставил иск Госэкоинспекции Сумщины к «Поповскому экспериментальному заводу» без рассмотрения
Сегодня 18:20
ФК «Виктория» в полуфинале Кубка Украины среди аматоров
Сегодня 18:00
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:57
Экс-мэр Сум раскритиковал обустройство парковки возле универмага "Киев"
Сегодня 17:32
Сумчанин передал серебряные гривны 7-8 ст. в музей
Сегодня 16:56
На Сумщині назвали лауреатів літературно-краєзнавчо-мистецької премії у 2019 році
Сегодня 16:38
В Сумах прошел чемпионат по поул спорту
Сегодня 15:41
Юних і талановитих сумчан запрошують до участі у конкурсі-фестивалі «Перлина Fest»
Сегодня 15:21
На Сумщине столкнулись два МАЗа
Сегодня 15:09
На Сумщине за убийство дали 9,5 лет
Сегодня 15:06
В Конотопе рецидивист ограбил 8-летнего мальчика
Сегодня 14:44
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.