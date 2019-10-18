Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ® Для тех кто впервые собирается отдохнуть в Египте, мы подготовили небольшой обзор лучших курортов этого побережья – Хургады и Шарм-эль-Шейх. В чем их отличия и какой курорт лучше выбрать, вы узнаете из нашей статьи.

Если вы впервые собрались посетить Египет, то наверняка раздумываете, что же лучше подойдет для хорошего отдыха — Хургада или Шарм-эль-Шейх.

Два самых популярных египетских курорта давно соперничают за пальму первенства среди туристов.

И мнения отдыхающих по поводу, где лучше провести отпуск, разделились ровно пополам. Спешим вас порадовать: на каждом из них отдых по-своему прекрасен. А значит, выбирать нужно только исходя из ваших желаний и ожиданий от поездки.

Чтобы помочь вам с выбором, мы решили составить небольшой обзор по каждому из этих курортов.

На что туристу рассчитывать в Шарм-эль-Шейхе

Отдыхающие обожают его за развитую инфраструктуру, активную ночную жизнь, уникальный подводный мир и невероятной красоты коралловые рифы.

Шарм-эль-Шейх — относительно молодой курорт, поэтому здесь вы найдете много хороших отелей и современных мест для отдыха. Тусовщики приезжают сюда ради отвязных вечеринок на Сохо Сквер, а любители истории покупают путевки в Шарм-эль-Шейх, чтобы подняться на гору Моисея или посетить Израиль.

Огромный плюс Шарма в том, что это — на 100% курортный город. Здесь все создано для комфортного и нескучного пребывания туристов. Территории отелей, как правило, хорошо охраняются, а выходить за их пределы — безопасно.

А еще этот курорт является настоящей меккой для дайверов: потрясающая природная красота рифов и богатая фауна манят любителей активного отдыха.

Основной недостаток отдыха здесь — не очень комфортный заход в море из-за близости коралловых рифов к берегу.

Что вас ожидает в Хургаде

Это один из старейших курортов Египта. Приятный пляжный отдых и множество исторических достопримечательностей — главные преимущества отдыха в Хургаде.

Туристы могут выбрать недорогие экскурсии к памятным местам, а пологий заход в море — идеальный выбор для отдыха с детьми.

В отличие от Шарм-эль-Шейха, здесь намного меньше отелей класса «люкс» и возможностей для активного отдыха. Но и цены на проживание существенно ниже.

Стоит отметить, что Хургада — не только курорт, но и современный город. Здесь живут и работают местные жители, поэтому туристам нужно быть внимательными, выходя в город поздно вечером.



Чем отличаются египетские курорты

Важный нюанс для выбора курорта — климат:

• В Хургаде он более пустынный — погода довольно засушливая, особенно в мае. Средняя температура +27°С. Зимой отдых может подпортить сильный ветер.

• В Шарм-эль-Шейхе комфортно отдыхать можно круглый год. Горы защищают курорт от ветра, поэтому летом здесь кажется жарче. Средняя температура примерно +30°С.

Что же касается цен, то отдых в Хургаде обойдется дешевле за счет более широкой полетной программы и бюджетных отелей. Это хороший вариант для семейного отдыха. Но к сожалению, он мало подходит для зимы.

Если вы предпочитаете хороший сервис, активный отдых и тусовки, купите путевку в Шарм-эль-Шейх. Также здесь вам понравится отдыхать зимой с ребенком, так как в это время года климат на курорте довольно мягкий.