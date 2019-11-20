Особенности выбора подарка подруге на день рождения ® Каждая девушка должна иметь верную подругу, которая в сложных жизненных ситуациях придет на помощь и поддержит в трудную минуту. Именно поэтому, ваша подруга заслуживает внимания, заботы и уважения, особенно во время такого важного события, как день рождения.

Однако, несмотря на то, что вы хорошо знаете этого прекрасного человека, найти достойные презенты, способные по-настоящему порадовать и удивить адресата. Именно поэтому, в этой статье, мы детально обсудим то, как правильно выбирать подарок подруге на день рождения, а также поделимся действенными советами, которые помогут найти необходимые варианты презентов с минимальной затратой времени и сил.



Как найти презент для подруги: основные советы

Как часто вам приходилось сталкиваться с проблемой выбора подарков? Наверняка, вы уже поняли, что чтобы выбрать хорошие презенты, потребует определенное количество свободного времени, и для каждого отдельного человека это количество индивидуально. Поэтому, начинать задумываться о приобретении подарков стоит примерно за 2-3 недели до торжества, дабы иметь возможность просмотреть как можно больше доступных вариантов, и среди них выбрать наиболее подходящий. Также, помочь выбрать достойные подруге могут следующие советы:

Обязательно учитывайте пожелания и предпочтения адресата презента. Кому как не Вам знать про то, о чем желаем подруга, и что бы она хотела получить в качестве подарка на день рождения. Если же никаких догадок нет, стоит задуматься о личном разговоре с человеком, которому выбираете подарок. При выборе презента на день рождения подруге, попробуйте подобрать такой вариант, который будет связан с общими воспоминаниями и пережитыми сильными эмоциями, дабы подчеркнуть значимость человека. Не забывайте, что подарок на день рождения должен быть особенным и оригинальным, ведь стандартными вариантами сейчас уже никого не удивишь. Попробуйте придумать что-нибудь необычное или же обратитесь за помощью специализированные интернет-магазины, которые изготовляют оригинальные на заказ. Клиентам нужно будет задать определенные параметры, а об остальном позаботятся сотрудники магазина. Непременно, стоит вспомнить об интересах, увлечениях и хобби подруги. Каждому человеку нужен стимул, чтобы двигаться вперед и добиваться новых вершин. Одним из таких стимулов является любимое занятие, которое заряжает позитивной энергией. Подарок, связанный с хобби, поможет подруге продолжить заниматься любимым делом.

Мультибрендовый подарочный сертификат Onecard – прекрасный способ порадовать подругу в день рождения

Случалось ли такое, что вы попросту не успевали подыскать презенты на день рождения для подруги, а потому, вам срочно нужно было универсальное и проверенное решение? Таким решением может стать мультибрендовый подарочный сертификат от компании Onecard, благодаря которому вы можете предоставить право выбора подарков адресату.

С помощью данного сертификата владелец может приобрести интересующие его товары и услуги на собственное усмотрение, посетив свыше 3000 торговых представительств от популярных зарубежных и украинских брендов. Приобрести желанные презенты подруга сможет в магазинах таких популярных компаний: Brabrabra, Walker, Prostor, Mango, United Colors of Benetton, Pesto Café, Watsons, Lee Cooper, Penti, Zarina. Сертификаты доступны номиналом от 100 до 5000 гривен и могут быть использованы владельцем на протяжении 500 дней с момента активации в любой точке Украины.