Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:21371

У Сумському дитячому театрі – новорічна прем’єра

Прем’єра нової казки та новорічної інтермедії відбулася в Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва.

Напередодні дня Святого Миколая в Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва відбувся предпрем’єрний показ нової вистави для дітей «Принцеса без горошини» та новорічної розважальної програми. За доброю традицією першими глядачами стали діти пільгових категорій.

Емоційна казка з цікавим сюжетом за п’єсою Євгена Тищука над якою працював майже весь творчий склад на чолі з режисером – Ганною Кобець з перших хвилин привернула увагу глядача. Яскраві декорації та костюми від заслуженого художника України Едуарда Ледньова та Ольги Ледньової, динамічна музика від заслуженого діяча мистецтв Володимира Прихожая, наповнені гумором тексти пісень від Тетяни Свелеби, чудові хореографічні постановки від балетмейстера Інни Шабельської та талановита гра акторів: заслуженої артистки України Анфіси Зінченко, Вікторії Данченко, Аліси Храпової, Алевтини Радіонової, Аркадія Шерстюка, Любов Голубцової, Віри Ішан, Віталія Радіонова та Віктора Балановського, - надзвичайно вразили глядачів та подарували позитивні емоції. Приємною несподіванкою для дітлахів стала новорічна інтермедія, яку «тюгівці» показали після вистави. Символ Нового року - Пан Щур (артист Олексій Тищенко) разом з іншими казковими персонажами з задоволенням бешкетував, веселився та влаштував справжню дискотеку з маленькими глядачами.

Тож старт новорічно-розважальних днів у Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва пройшов під щирий сміх, шалені овації, посмішки та задоволення в очах дітей.

Досуг ТЮЗ
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