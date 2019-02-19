Новогоднее Фикси Шоу «Дед Мороз существует!» Главная Новогодняя Премьера – 2020!

29 декабря в сумском Театре имени Щепкина состоится абсолютно новое лицензионное шоу по мотивам сериала «Фиксики».

Ваши дети верят в Деда Мороза? Профессор Чудаков и Фиксики докажут вам, что он существует!И даже не один! Впечатляющая новогодняя премьера с участием Фиксиков и целой компании новогодних волшебников из разных стран.

Телепортация на ваших глазах! Новое изобретение неугомонного Гения Евгеньевича позволяет приманить любой объект из любой точки земного шара. Впервые испытать прибор Чудаков приглашает Симку и Нолика. Вместе они пытаются телепортировать самого Деда Мороза – ведь как без него в самый волшебный праздник года? Но ошибка прибора и помеха от администратора Умы Палатовны Занозиной приводит к самым неожиданным последствиям: сразу три Деда Мороза с разных континентов окажутся на одной сцене!

«Дед Мороз существует!» - это искрометная семейная комедия, где каждый зритель станет участником невероятных приключений! Подарите ребенку незабываемые эмоции ожившего мультфильма! Каждое «ФИКСИ ШОУ» - это встреча с любимыми героями, точно такими, как на экране. А «Новогоднее Фикси Шоу» - это ещё и:

новые музыкальные игры для всего зала - веселье долетит до самых последних рядов;

новогодние хиты и любимые фиксипелки, которые можно петь всем вместе;

яркий, добрый и очень смешной сюжет, понятный детям!

Новогодняя музыкальная комедия в безупречном исполнении. Праздничное настроение, море детского восторга и эмоций, от которого обязательно зарядятся и родители! Это единственное в Украине лицензионное Шоу от создателей мультфильма «Фиксики». Остерегайтесь нелицензионных подделок!

Встретимся на Новогоднем «Фикси Шоу»!Подарите детям радость!Приходите на Премьеру удивительного Новогоднего «Фикси Шоу - 2020»!

ЧТО: НОВОГОДНЕЕ ФИКСИ ШОУ «ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ!»

ГДЕ: Театр им. Щепкина (пл. Театральная, 1)

КОГДА: 29.12 в 18:00

БИЛЕТЫ: https://sumy.karabas.com/novorichne-fiksi-shou-did-moroz-isnuye-4

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