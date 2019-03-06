Чехов-фест 2020 – у березні

Вистави пройдуть на сценах театру ім. Щепкіна та театрі для дітей та юнацтва.
• 13.03 - Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка з виставою "Ліс".
• 16.03 - Київський національний академічний Молодий театр з виставою "Убити чи любити?".
• 17.03 - Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва з виставою Прості історії Антона Чехова" .
• 19.03 - Львівський театр естрадних мініатюр "І люди, і ляльки" з виставою "Ось та Ась".
• 20.03 - Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка з виставою "Три сестри".
• 28.03 - Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра з виставою "Корсиканка".
Квитки - https://sumy.karabas.com/festivals/.
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