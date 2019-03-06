Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:31710

Чехов-фест 2020 – у березні

Традиційний театральний фестиваль Чехов-фест відбудеться з 13 по 28 березня у Сумах.

Вистави пройдуть на сценах театру ім. Щепкіна та театрі для дітей та юнацтва.

• 13.03 - Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка з виставою "Ліс".

• 16.03 - Київський національний академічний Молодий театр з виставою "Убити чи любити?".

• 17.03 - Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва з виставою Прості історії Антона Чехова" .

• 19.03 - Львівський театр естрадних мініатюр "І люди, і ляльки" з виставою "Ось та Ась".

• 20.03 - Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка з виставою "Три сестри".

• 28.03 - Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра з виставою "Корсиканка".

Квитки - https://sumy.karabas.com/festivals/.

Досуг Анонс Чехов-фест
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18.30
 
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13.30
 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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