У Сумах зіграє найшвидший піаніст світу Найшвидший у світі піаніст та композитор українського походження – Любомир Мельник повертається до Сум із презентацією нового альбому «Fallen Trees».

Унікальна ТОП-подія у Сумах, яку не можна пропустити! Хочете відчути неймовірні емоції? Приходьте на концерт! Один із найдивовижніших композиторів та піаністів сучасності повертаєтається в Україну із презентацією нового альбому – “Fallen Trees”. Любомир Мельник відомий, як засновник "безперервної музики" і є найшвидшим піаністом у світі, встановивши ще більше 30 років тому одразу два світові рекорди Гіннеса. Музика Любомира Мельника переносить слухача у нові небачені сфери! Він – музикант світового рівня! Про нього пише «BBC», «The Guardian», «The Telegraph» та безліч інших медіа. Він – людина-потік, музикант-філософ, дослідник можливостей фортепіано, тіла та свідомості! "Fallen Trees" – новий альбом піаніста поєднує в собі пишні мелодії з приголомшливою інструментальною технікою. Це платівка неабиякої краси, злиття музики та природи, звук надії та смутку. "Fallen Trees Tour" – це унікальна можливість приєднатись до мистецьких експериментів піаніста, відчувши магнетизм фортепіанного соло! Адже життя летить! І ми уже не ті, ніж вчора. Можливо, кращі. Можливо, гірші. Але не ті. І поки маєш шанс, приходь слухати музиканта наживо. Бо це його найбільший дар – віддавати любов людям!

Ще на початку 80-х піаніст Любомир Мельник розробив власну нотацію і техніку гри надшвидких арпеджіо (звану «безперервною музикою»), написавши безліч творів з її використанням. Оскільки мало хто може виконати його твори, Любомир виступає сам, демонструючи неймовірне і щоразу вражаюче володіння інструментом. Маестро здатний грати 19,5 нот в секунду кожною рукою, чим він користується аж ніяк не для демонстрації своєї техніки. Мелодизм творів не в зміні нот, а в накладенні і взаємодії обертонів, які виникають з цілих лавин і шквалів нотних потоків. Створюється безперервне полотно звуку, в яке Любомир раз у раз вплітає різні нитки і візерунки, роблячи це легко і невимушено, що надає його музиці звучання, характерне для цілком повільного ембієнту.

Любомир Мельник – справжній новатор, який дослідив нові напрямки сучасної музики. Він не тільки вважається одним із найшвидших концертних піаністів у світі, його композиції переносять слухача у нові сфери. Бачити один з його живих виступів – це не що інше, як відкриття нового надземного досвіду. Творчість Любомира Мельника дотична із фахом «філософія», яку він здобув у Кінгстонському Університеті (Канада). Адже гра піаніста співзвучна із глибоким зануренням в простори Всесвіту. Це водночас медитація та стан невпинного руху в потоці музичних вібрацій. Як філософ та композитор методику своєї гри Мельник виклав у трактаті «Відкритий час: мистецтво безперервної гри».

У свої сімдесят Любомир Мельник є автором понад 100 творів, а в дискографії має понад 20 виданих альбомів. Його талант визнають як музиканти, так і світові медіа. Півтора роки тому показавши світу відео на пісню української співачки Христини Соловій, він ще раз довів, що музика немає меж, коли сходяться двоє творчих людей зробити щось спільне, неймовірне і те, чого від них ніхто не чекає.

За останні півтора роки Любомир Мельник відіграв понад 100 концертів по всьому світу! Фінляндія, Швеція, Шотландія, Англія, Італія, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Польща, Чехія, Угорщина, Греція, Ізраїль, Латвія, Литва, Словенія, Австрія, Португалія, Канада, Швейцарія, Ірландія!

ЧОМУ ВАРТО ПІТИ НА ПРЕЗЕНТАЦІЮ НОВОГО АЛЬБОМУ ЛЮБОМИРА МЕЛЬНИКА?

1. Музикант відомий як один із найшвидших піаністів на планеті, встановивши ще більше 30 років тому одразу два світові рекорди Гіннеса.

2. Світовий тур до 70-річчя піаніста пройшов з величезним успіхом, а за останні півтора роки Любомир Мельник відіграв понад 100 концертів, зокрема понад 40 - в Україні!

3. Композитор, який демонструє неймовірне і кожен раз вражаюче володіння інструментом, виконуючи авторську музику.

ЩО: концерт найшвидшого піаніста світу – Любомира Мельника

КОЛИ: 16 лютого, 19:00

ДЕ: Сумська обласна філармонія, вул. Петропавлівська, 63

ПРИДБАТИ КВИТКИ можна онлайн: bit.ly/2EUTaqq, або у касі Філармонії (квитки з'являться пізніше, вартість від 190 грн)