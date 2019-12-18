Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:37697

У Сумах стартував фестиваль «Слобожанські смаки»

Різдвяним гастроярмарком та колядками відкрився у Сумах фестиваль «Слобожанські смаки».

Другий обласний гастрономічний фестиваль «Слобожанські смаки» стартував на Різдво у Покровському сквері в Сумах.

На гастроярмарку були представлені продукти від виробників Сумщини (крафтові, натуральні, органічні): сири, медові продукти, ягідні вина, продукти з додаванням фруктів, конопель тощо, а також готові страви за традиційними рецептами нашого краю.

Також у сквері зі святковою ілюмінацією організатори намагалися відтворити атмосферу традиційного різдвяного колядування з різних районів Сумщини в рамках фольклорного концерту «Різдвяні колядки».

Триватиме фестиваль до 19 січня. У рамках заходу сумчани та гості міста мають можливість спробувати автентичні страви у ресторанах міста та проголосувати за ту, яка сподобалася найбільше.

Сторінка «Слобожанських смаків» на Фейсбуці: facebook.com/sumygastrofest.

Де можна спробувати?

Crocodile Ресторан Crocodile

- Ile de France Ресторанный Комплекс "Иль де Франс"

- Family Family

- Glamour Ресторан "Glamour"

- Козацька броварня Козацька Броварня Суми

- Сафарі Кафе "Safari" Суми

- Сумка Ресторація Сумка Суми

- Simbiosi Simbiosi & Япі

- Старий млин

- Testo TESTO

- Шафран Премьер Отель Шафран

- Strudel Пекарня-кав'ярня "Strudel"

- Шалена Шкварка Шалена Шкварка

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Досуг Гастрофест
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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