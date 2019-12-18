У Сумах стартував фестиваль «Слобожанські смаки»

Другий обласний гастрономічний фестиваль «Слобожанські смаки» стартував на Різдво у Покровському сквері в Сумах.
На гастроярмарку були представлені продукти від виробників Сумщини (крафтові, натуральні, органічні): сири, медові продукти, ягідні вина, продукти з додаванням фруктів, конопель тощо, а також готові страви за традиційними рецептами нашого краю.
Також у сквері зі святковою ілюмінацією організатори намагалися відтворити атмосферу традиційного різдвяного колядування з різних районів Сумщини в рамках фольклорного концерту «Різдвяні колядки».
Триватиме фестиваль до 19 січня. У рамках заходу сумчани та гості міста мають можливість спробувати автентичні страви у ресторанах міста та проголосувати за ту, яка сподобалася найбільше.
Сторінка «Слобожанських смаків» на Фейсбуці: facebook.com/sumygastrofest.
Де можна спробувати?
Crocodile Ресторан Crocodile
- Ile de France Ресторанный Комплекс "Иль де Франс"
- Family Family
- Glamour Ресторан "Glamour"
- Козацька броварня Козацька Броварня Суми
- Сафарі Кафе "Safari" Суми
- Сумка Ресторація Сумка Суми
- Simbiosi Simbiosi & Япі
- Старий млин
- Testo TESTO
- Шафран Премьер Отель Шафран
- Strudel Пекарня-кав'ярня "Strudel"
- Шалена Шкварка Шалена Шкварка