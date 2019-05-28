«Порвали парус. Высоцкий» в Сумах До дня народження Володимира Висоцького, 21 січня на сцені ТЮГу о 20:00 сумчани побачать дивовижну історію, музично-поетичну виставу «ПОРВАЛИ ПАРУС. ВЫСОЦКИЙ».

Кожна пісня Висоцького — це маленька вистава. Висоцький-поет ні на хвилину не переставав бути Висоцьким-актором, тому вистава несе в собі особливий жанр, зберігає особливий дух і стиль-яскравий, вибуховий, емоційний.

Наше життя схоже на корабель. Кожен з нас пливе по хвилях своєї долі. Вітер, дощ, стихії кидають корабель з хвилі на хвилю, з одного боку в інший, найчастіше збиваючи його з наміченого шляху. Однак, якщо у людини є твердий намір йти, то ні шторм, ні хвилі, не стануть для нього перешкодою. В. С. Висоцький плив по життю з натягнутим вітрилом, він був людиною, що пливе всупереч шторму і бурхливому вітру.

Спектакль присвячений великому поетові, акторові і генію, чиї вірші і пісні донині стосуються наших сердець. Кожен знайде в ньому себе, щось своє… зігрівшись від жару вічно летючої комети — Володимира Семеновича Висоцького. Описувати подібні речі, як і талант самого поета, зайве… потрібно самому зануритися в цей художній океан життя і творчості великого барда і маргінала. Вистава побудована на прозі, віршах, піснях виключно живого виконання і непростої лінії долі «іноходця» 20-го століття. Встигніть купити квитки! У виставі беруть участь чудові актори театру і кіно: Максим Голосков, Тетяна Волкова, Олександр Хомич, Рита Яшанова, Дмитро Жданов…

Продаж квитків:

- karabas.com

- internet-bilet

- в касах театрів та ТЦ «Київ»

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