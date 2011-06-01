Музею Чехова в Сумах - 60 Сегодня, 29 января, исполняется 60 лет мемориальному дому-музею Антона Чехова в Сумах.

29 января 1960 года в Сумах, в одном из самых красивых уголков города - районе Луки, на территории бывшей усадьбы семьи Линтваревых торжественно открыли мемориальный дом-музей известного драматурга, писателя Антона Чехова.

Именно здесь, в одном из флигелей в 1888-1889 годах Антон Павлович принимал больных. Здесь же много работал над литературными шедеврами. Именно приветливая, спокойная атмосфера Сум способствовала тому, что на Луке он написал рассказы «Неприятность», «Именины» и «Скучная история», пьесы «Чайка» и «Леший».

Антон Чехов не случайно выбрал это место для отдыха и творческой работы, так как считал, что оно ничем не уступает самым известным курортам мира. Писатель всегда тепло вспоминал свое пребывание на Сумщине. Последний раз он приезжал в Сумы в августе 1894 года. Здесь на Лучанском кладбище еще в 1889 году почил его брат Николай Чехов, художник.

Сегодня в доме, где жил Антон Павлович, - музей.

Считается, что автором усадьбы семьи Линтваревых был Петр Ярославский - губернский архитектор из Харькова, уроженец Ахтырки. На фасаде главного здания - типичного представителя «дворянского гнезда» XVIII-XIX вв. - между боковыми выступами располагается терраса, а с другой стороны - небольшой балкон.

На территории усадьбы сохранилось несколько флигелей. Один из них - одноэтажный, построенный из дерева, имеет переднюю и пять отдельных комнат. Впереди домик украшен шестью колоннами. Между двумя средними - над входным тамбуром - фронтон треугольной формы. Еще один флигель в три этажа был построен из кирпича.

Сегодня в доме, где жил Антон Павлович, разместился музей, открытый к 100-летию со дня рождения писателя. Его общая площадь составляет 124 квадратных метра, 96 из которых - экспозиционные. Почти 1800 экспонатов основного фонда включают бытовые вещи и мебель конца XIX в., прижизненные издания произведений, документы, фото Антона Чехова и его родных. Оригинальный снимок самого писателя, датированный 1889 годом, с дарственной надписью Наталье Михайловне Линтваревой.

Музей посещают не только местные жители, но и иностранцы. Переступив порог дома, сразу будто попадаешь в эпоху прошлого века. Вот здесь «комната Антоши» освещает пребывание А.П. Чехова в Сумах и его связи с Украиной. Можно увидеть и фотокадры тогдашних Сум и членов семьи Линтваревых, письменный стол, за которым работал писатель. В другой комнате размещены оригинальные рисунки, фотографии, документы, принадлежавшие брату. Еще в одной из комнат восстановлено обстановку столовой и гостиной того времени. Также сохранился большой восточный флигель усадьбы Линтваревых, где в 1890 году жила семья писателя, пока сам Антон Чехов путешествовал на Сахалин.

В течение 60-летнего существования дома-музея его сотрудники проводят интересные, содержательные экскурсии. Это место встречи «Клуба друзей А.П. Чехова ». Здесь ежегодно проходят литературно-музыкальные вечера, театрализованные праздники в «Дня Чехова». Музей всегда радушно открывает двери для гостей города, литераторов, любителей краснописьменства, сообщает Сумской облсовет.